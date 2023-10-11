ХАМАС отверг обвинения в массовом убийстве детей

В ХАМАС отметили, что считают лишь израильскую армию «законной целью». Корреспондент i24news сообщала об убийстве по меньшей мере около 40 детей в кибуце Кфар-Аза, недалеко от сектора Газа

Кфар-Аза, Израиль (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Палестинская группировка ХАМАС отвергла обвинения в убийстве детей и нападениях на мирных жителей в Израиле, ее заявление приводит портал Al-Araby.

«Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — заявили в движении.

Группировка, в свою очередь, обвинила СМИ в попытке скрыть преступления Израиля в секторе Газа, «равносильные военным преступлениям и геноциду».

В ХАМАС отметили, что считают израильскую армию, против которой начали военную операцию «Буря Аль-Аксы», «законной целью», в то же время силы группировки стремятся «избегать атак на мирных жителей».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на корреспондента израильского телеканала i24news Николь Зедек написали об убийстве по меньшей мере около 40 детей в кибуце Кфар-Аза, недалеко от сектора Газа. Сама Зедек ссылалась на рассказы солдат. «Они отрезают головы детям, отрезают головы женщинам», — сказал i24news заместитель командира ЦАХАЛ Давид Бен Цион.

Кфар-Аза находится менее чем в трех километрах от границы с сектором Газа в южной части Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля майор Нир Динар сообщил Insider, что солдаты нашли обезглавленные трупы младенцев в кибуце Кфар-Аза. Однако он не сообщил, сколько тел было найдено и сколько обезглавлено. По словам майора, сам он не видел фото- или видеоподтверждений, однако об этом ему рассказали находившиеся там солдаты.

«Мы не можем подтвердить какие-либо цифры. То, что произошло в кибуце Кфар-Аза, представляет собой резню, в ходе которой женщины, дети, младенцы и пожилые люди были зверски убиты методами ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России. — РБК)», — заявил позднее Динар.

7 октября кибуц Кфар-Аза подвергся нападению боевиков ХАМАС, бои продолжались там до воскресенья.

Агентство Reuters сообщало, что в Кфар-Азе найдены десятки убитых в ходе атаки ХАМАС, там были сожжены дома и автомобили. Посетить кибуц журналистам разрешили в ЦАХАЛ. I24News передавал, что туда вторглись более 70 боевиков. Всего в поселении было обнаружено 200 тел, сообщал канал со ссылкой на волонтерскую организацию Zaka.

Израильская сторона также заявляла об обнаружении около 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party, который проходил также близ границы с сектором Газа, в кибуце Реим. Часть присутствовавших на фестивале была взята ХАМАС в заложники и увезена в сектор Газа.