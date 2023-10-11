 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

ХАМАС отверг обвинения в массовом убийстве детей

ХАМАС отверг обвинения в убийстве детей и нападениях на мирных жителей
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В ХАМАС отметили, что считают лишь израильскую армию «законной целью». Корреспондент i24news сообщала об убийстве по меньшей мере около 40 детей в кибуце Кфар-Аза, недалеко от сектора Газа
Кфар-Аза, Израиль
Кфар-Аза, Израиль (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Палестинская группировка ХАМАС отвергла обвинения в убийстве детей и нападениях на мирных жителей в Израиле, ее заявление приводит портал Al-Araby.

«Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — заявили в движении.

Группировка, в свою очередь, обвинила СМИ в попытке скрыть преступления Израиля в секторе Газа, «равносильные военным преступлениям и геноциду».

В ХАМАС отметили, что считают израильскую армию, против которой начали военную операцию «Буря Аль-Аксы», «законной целью», в то же время силы группировки стремятся «избегать атак на мирных жителей».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на корреспондента израильского телеканала i24news Николь Зедек написали об убийстве по меньшей мере около 40 детей в кибуце Кфар-Аза, недалеко от сектора Газа. Сама Зедек ссылалась на рассказы солдат. «Они отрезают головы детям, отрезают головы женщинам», — сказал i24news заместитель командира ЦАХАЛ Давид Бен Цион.

Кфар-Аза находится менее чем в трех километрах от границы с сектором Газа в южной части Израиля.

Читайте на РБК Pro
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Восемь признаков, которые выдают уверенного в себе человека
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках

Представитель Армии обороны Израиля майор Нир Динар сообщил Insider, что солдаты нашли обезглавленные трупы младенцев в кибуце Кфар-Аза. Однако он не сообщил, сколько тел было найдено и сколько обезглавлено. По словам майора, сам он не видел фото- или видеоподтверждений, однако об этом ему рассказали находившиеся там солдаты.

«Мы не можем подтвердить какие-либо цифры. То, что произошло в кибуце Кфар-Аза, представляет собой резню, в ходе которой женщины, дети, младенцы и пожилые люди были зверски убиты методами ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России. — РБК)», — заявил позднее Динар.

7 октября кибуц Кфар-Аза подвергся нападению боевиков ХАМАС, бои продолжались там до воскресенья.

Агентство Reuters сообщало, что в Кфар-Азе найдены десятки убитых в ходе атаки ХАМАС, там были сожжены дома и автомобили. Посетить кибуц журналистам разрешили в ЦАХАЛ. I24News передавал, что туда вторглись более 70 боевиков. Всего в поселении было обнаружено 200 тел, сообщал канал со ссылкой на волонтерскую организацию Zaka.

Израильская сторона также заявляла об обнаружении около 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party, который проходил также близ границы с сектором Газа, в кибуце Реим. Часть присутствовавших на фестивале была взята ХАМАС в заложники и увезена в сектор Газа.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ХАМАС Израиль
Материалы по теме
Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа
Политика
Путин призвал «оставить в покое» женщин и детей в войне Израиля с ХАМАС
Политика
Погибший охранник на фестивале на юге Израиля оказался уроженцем России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 18:59
ХАМАС нанес ракетный удар по Хайфе Политика, 19:09
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08
Власти Израиля заявили о вторжении в воздушное пространство из Ливана Политика, 18:59
В Израиле спустя пять дней войны создали чрезвычайное правительство Политика, 18:52
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 18:52
После обстрела села в Белгородской области начался пожар Политика, 18:51
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 18:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Лидер КХЛ проиграл второй матч подряд Спорт, 18:44
Рогозин попросил СК проверить Фридмана на финансирование ВСУ Политика, 18:42
Путин удивился экономической политике стран Евросоюза Политика, 18:40
Минэк назвал дату введения безвиза для пяти стран Ближнего Востока Политика, 18:37
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 18:35
3 ключевых тренда в мировой архитектуре: от экологичности до тактильности РБК Недвижимость, 18:31
Директор такси «Максим» — о новом регулировании таксопарков и таксистов Новая экономика, 18:31