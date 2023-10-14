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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль сообщил об уничтожении руководившего атакой ХАМАС близ Газы

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира роты спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Разведка и армия Израиля заявляют, что в результате удара ликвидирован командир роты спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади. Ранее израильские военные заявили о ликвидации руководителя воздушных сил палестинского движения

Израиль сообщил об уничтожении руководившего атакой ХАМАС близ Газы
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Израильские военные нанесли удар по командиру роты спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади, который, по их данным, руководил атакой на израильские населенные пункты 7-8 октября близ сектора Газа, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведки страны («Шин-Бет»).

В результате удара Али Кади был убит, утверждается в сообщении.

ЦАХАЛ отмечает, что в 2005 году Кади был задержан по делу о похищениях и убийствах израильских граждан, но был освобожден в рамках обмена пленными.

Утром 14 октября ЦАХАЛ сообщал о ликвидации руководителя воздушных сил ХАМАС Мерада Абу Мерада и десятков боевиков из спецназа «Нухба». Абу Мерад, по данным израильских военных, отвечал за руководство боевиками при атаке на Израиль. О серии ударов по силам «Нухбы» израильские власти заявляли 12 октября.

В результате ударов израильской армии ранее был убит «министр экономики» ХАМАС Джавад Абу Шамала, который управлял финансами группировки, сообщал ЦАХАЛ. Кроме того, израильские силы ликвидировали одного из высокопоставленных членов палестинского движения Закарию Абу Маамара. Последний был известен как близкий соратник лидера ХАМАС Яхья аль-Синвара, отмечал ЦАХАЛ. Представитель движения подтвердил смерть Абу Шамала и Абу Маамара.

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11 октября Израиль нанес удар по дому лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, в результате чего, сообщил The Jerusalem Post, погиб его брат. Где находится ад-Дейф, не уточнялось. В результате взрыва израильской бомбы погиб один из лидеров «Палестинского исламского джихада» (запрещен в России; объявлял о присоединении к атаке ХАМАС на Израиль) Муса Насир, передавало 12 октября издание Ynet.

Израиль начал наносить удары по сектору Газа, который находится под контролем ХАМАС, после того, как боевики палестинского движения напали 7 октября совершили вооруженное нападение на южные районы страны, сопровождавшееся захватом заложников. В Израиле погибли свыше 1 тыс. человек, несколько тысяч пострадали. В плену в Газе, по данным ЦАХАЛ, удерживают 120 мирных жителей.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС «похуже ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация) и пообещал их «стереть с лица Земли».

На фоне ударов Израиля по Газе там погибли около 1900 человек, несколько тысяч пострадали. Жертвами военного конфликта стали в том числе несколько россиян, пропавшими без вести числятся 12 граждан России.

Среди жертв также есть 11 сотрудников ООН

В ООН в субботу обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны и «элементарной гуманности». Заместитель генсека ООН Мартин Гриффтс заявил, что Газа находится под постоянными бомбардировками и для местных жителей не осталось безопасных мест. Больницы на юге анклава переполнены и не могут принимать новых пациентов, заявили до этого в организации.

ЦАХАЛ призывал жителей сектора Газа эвакуироваться для их же безопасности. «Вы сможете вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое объявление, разрешающее это. Не приближайтесь к границам безопасности Государства Израиль», – говорилось в заявлении.

Армия обороны Израиля обвиняла ХАМАС в использовании мирного населения в качестве «живого щита» и настаивает на эвакуации более 1 млн палестинцев из Газы. После требования израильских властей анклав покинули десятки тысяч человек, сообщили в ООН.

Президент России Владимир Путин заявил, что после атаки ХАМАС Израиль имеет право защитить себя. В то же время он считает, что потенциальная наземная операция в Газе приведет к «неприемлемым» потерям среди гражданского населения. Москва исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров», сказал Путин.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС
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