 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Израиле предупредили о месяцах войны с ХАМАС

Экс-глава Минобороны Израиля Ганц: на войну с ХАМАС уйдут месяцы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль планирует добиться полного пресечения угроз для южной части страны и ее восстановления, на этом могут уйти месяцы и годы, сказал член чрезвычайного правительства Ганц
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС может занять месяцы, цель — не только победить боевиков, но и гарантировать, что южная часть страны «будет на 100% раем». Об этом заявил член чрезвычайного правительства, бывший министр обороны Израиля, Бенни Ганц, пишет The Times of Israel.

«Это займет много времени. Война на юге — а если понадобится, то и на севере или где-либо еще — может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда [восстановление] будет завершено, мы одержим победу», — сказал он.

По сведениям издания, неофициально власти США призывают Израиль не начинать военную операцию против группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане — к северу от страны. Вашингтон признает право Израиля отвечать на участившиеся обстрелы с ливанской территории, пояснили собеседники, однако внезапность нападения ХАМАС на израильский юг вызвала опасения у американских чиновников. По их мнению, неосторожный ответ ЦАХАЛа на обстрелы со стороны «Хезболлы» могут спровоцировать эскалацию. Американские чиновники заверили, что США направят военных, если «Хезболла» начнет войну.

В палате представителей США подготовят законопроект на случай эскалации войны Израиля с «Хезболлой» и другими арабскими группировками, получающими поддержку от Ирана. «Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — отметил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Иран назвал планируемую Израилем наземную операцию в секторе Газа «красной линией» для себя и отмечал, что в вопросе вступления в войну на стороне ХАМАС допускается «любая возможность». Иранский МИД пояснял, что если полномочия ООН по предотвращению конфликта не будут задействованы, «возможность открытия новых фронтов против режима [в Израиле] неизбежна».

Читайте на РБК Pro
«Кто в компании главный?»: почему важно чаще задаваться этим вопросом
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Карьерный путь без выгорания: как лидеру не терять равновесие
Как создать контентную воронку, которая действительно продает

Президент США Джо Байден планирует выступить 19 октября с обращением по поводу конфликтов в Израиле и Украине. Он намеревается запросить у Конгресса пакет поддержки на $100 млрд, из которых большая часть, $60 млрд, достанется Украине, остальные средства — Израилю, Тайваню и ведомствам по контролю за границей с Мексикой.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
Материалы по теме
Число покинувших свои дома израильтян оценили в 300 тыс.
Политика
Путин выразил надежду на окончание конфликта Израиля и ХАМАС
Политика
Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
В Израиле предупредили о месяцах войны с ХАМАС Политика, 07:46
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 07:30
Минобороны сообщило об уничтожении двух разведгрупп ВСУ Политика, 07:29
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 07:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:09
«Японский Билл Гейтс». Как сын торговца алкоголем основал SoftBank Pro, 07:00
Крупнейшие рекламодатели кратно нарастили расходы на продвижение Технологии и медиа, 07:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Сын Трампа после акции у Капитолия указал на «двойные стандарты» властей Политика, 06:54
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 06:33
«Коммерсантъ» узнал об отъезде за границу экс-топ-менеджера «Роскосмоса» Бизнес, 06:23
Белый дом анонсировал обращение Байдена по Израилю и Украине Политика, 06:00
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 05:55
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 05:52