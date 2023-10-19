В Израиле предупредили о месяцах войны с ХАМАС

Израиль планирует добиться полного пресечения угроз для южной части страны и ее восстановления, на этом могут уйти месяцы и годы, сказал член чрезвычайного правительства Ганц

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Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС может занять месяцы, цель — не только победить боевиков, но и гарантировать, что южная часть страны «будет на 100% раем». Об этом заявил член чрезвычайного правительства, бывший министр обороны Израиля, Бенни Ганц, пишет The Times of Israel.

«Это займет много времени. Война на юге — а если понадобится, то и на севере или где-либо еще — может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда [восстановление] будет завершено, мы одержим победу», — сказал он.

По сведениям издания, неофициально власти США призывают Израиль не начинать военную операцию против группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане — к северу от страны. Вашингтон признает право Израиля отвечать на участившиеся обстрелы с ливанской территории, пояснили собеседники, однако внезапность нападения ХАМАС на израильский юг вызвала опасения у американских чиновников. По их мнению, неосторожный ответ ЦАХАЛа на обстрелы со стороны «Хезболлы» могут спровоцировать эскалацию. Американские чиновники заверили, что США направят военных, если «Хезболла» начнет войну.

В палате представителей США подготовят законопроект на случай эскалации войны Израиля с «Хезболлой» и другими арабскими группировками, получающими поддержку от Ирана. «Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — отметил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Иран назвал планируемую Израилем наземную операцию в секторе Газа «красной линией» для себя и отмечал, что в вопросе вступления в войну на стороне ХАМАС допускается «любая возможность». Иранский МИД пояснял, что если полномочия ООН по предотвращению конфликта не будут задействованы, «возможность открытия новых фронтов против режима [в Израиле] неизбежна».

Президент США Джо Байден планирует выступить 19 октября с обращением по поводу конфликтов в Израиле и Украине. Он намеревается запросить у Конгресса пакет поддержки на $100 млрд, из которых большая часть, $60 млрд, достанется Украине, остальные средства — Израилю, Тайваню и ведомствам по контролю за границей с Мексикой.