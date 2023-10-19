Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сунак прибыл в Тель-Авив, Reuters узнал о планах Израиля провести «невиданную по свирепости» операцию, о чем Байден договорился с Нетаньяху. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 13:50 мск Операция Израиля в секторе Газа будет «невиданной по свирепости», сообщили источники Reuters. ЦАХАЛ намерен разрушить инфраструктуру анклава даже ценой большого числа жертв среди мирного населения, оттеснить палестинское население к границе с Египтом и взорвать сеть подземных туннелей ХАМАС. При этом у Израиля нет четкого представления, что будет после окончания боевых действий, пишет агентство.

Разведданные США и Израиля показывают, что при взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли не 500 человек, как ранее заявил минздрав сектора Газа, а «несколько десятков», сообщил источник Newsweek. По его словам, в разведслужбе уверены, что Израиль не атаковал больницу, а «выпущенная из сектора Газа ракета упала рядом с больницей, а не на нее».

В Израиль прибыл британский премьер Риши Сунак. Накануне страну также посетил президент США Джо Байден. О чем он сумел договориться с Биньямином Нетаньяху, читайте в материале РБК: О чем Байден сумел договориться в Тель-Авиве с Нетаньяху Политика В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,6 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 3,5 тыс. человек, ранены около 12 тыс., сообщил Миздрав анклава. Свои дома покинули 1 млн палестинцев.

Как идут боевые действия

ХАМАС обвинил Израиль в ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, Минздрав региона сообщил о 471 погибшем. Израиль заявил, что взрыв стал следствием неудачного запуска ракеты из сектора Газа боевиками «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая группировка). В «Исламском джихаде» эти обвинения отвергли. В Сети появились кадры последствия удара по больнице в секторе Газа:

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ЦАХАЛ сообщает об ударах по позициям «Хезболлы» в Ливане, которая обстреливала северные районы страны. В связи с обострением обстановки Израиль объявил свой самый северный город Метулу закрытой военной зоной.

У боевиков ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders Фото: South First Responders Фото: South First Responders

Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.



Позиция ХАМАС

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.

В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.

В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.

МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.

Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.

Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.

Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».

Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.

Международная реакция

В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».

Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».