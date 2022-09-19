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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия по референдумам

Денис Пушилин предложил Пасечнику совместную подготовку ДНР и ЛНР к референдумам
Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Денис Пушилин и Леонид Пасечник (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил руководителю Луганской народной республике Леониду Пасечнику начать совместную подготовку к референдуму о присоединении ДНР и ЛНР к России.

Пушилин напомнил, что общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководству республик с инициативой немедленно провести референдум о признании их частью России.

«У меня предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму», — сказал он.

Материал дополняется.

Теги
Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
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Ставка
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