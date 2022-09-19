Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия по референдумам
Денис Пушилин предложил Пасечнику совместную подготовку ДНР и ЛНР к референдумам
Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил руководителю Луганской народной республике Леониду Пасечнику начать совместную подготовку к референдуму о присоединении ДНР и ЛНР к России.
Пушилин напомнил, что общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководству республик с инициативой немедленно провести референдум о признании их частью России.
«У меня предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму», — сказал он.
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