В Кремле обсудили проведение референдумов в ДНР и ЛНР до конца осени
Близкая и отдаленная перспектива
В Кремле рассчитывают на проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. Об этом РБК рассказали пять источников, близких к администрации президента.
Начиная подготовку к референдумам, в Кремле исходили из концепции, что, в зависимости от военной ситуации, они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь, сказали два собеседника РБК. То есть промежуток, «начиная с условного 11 сентября [Единый день голосования в России] как точки отсчета и заканчивая примерно 4–7 ноября», — уточняет один из них. Один из вариантов предполагал организацию референдумов сначала в ЛНР и ДНР, а затем на остальных территориях, сообщал РБК.
Оптимистичный сценарий — проведение референдумов в сентябре — скорее всего, реализован не будет, говорят все источники РБК. По их словам, в настоящее время речь идет об октябре-ноябре. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства). Но все это не более, чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть «от ситуации на фронтах», говорят источники РБК.
Одна из главных причин, почему, скорее всего, не будет реализован сценарий с референдумами в сентябре, заключается в том, что российские войска в настоящее время еще не вышли на административные границы Донецкой области (Россия в феврале признала ЛНР и ДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей в составе Украины). Правда, в какой-то момент рассматривалась возможность проведения референдума в ДНР до выхода российских сил на границы региона. В соответствии с этим вариантом голосование планировалось назначить после взятия в котел территории в районе Краматорска и Славянска, но этого на данный момент не произошло.
Проводить референдумы где бы то ни было без ДНР было бы странно, говорят собеседники РБК: начиная специальную военную операцию на Украине, президент Владимир Путин объяснил это необходимостью защиты жителей ЛНР и ДНР.
29 августа Reuters сообщил о наступлении армии Украины на Херсонском направлении. В свою очередь в Минобороны России заявили, что со стороны ВСУ были попытки наступления на трех направлениях в Херсонской и Николаевской областях, во время которых подразделения украинской армии понесли большие потери.
Настроения среди жителей Херсонской и Запорожской областей неоднородны, говорят два источника РБК. 28 августа первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что согласно последним социологическим исследованиям, вступление в состав России поддерживают 75–77% жителей Херсонской и Запорожской областей, и эти цифры увеличиваются. В ДНР и ЛНР за присоединение к России, по словам чиновника, готовы проголосовать 92% опрошенных.
Что касается Харьковской области, то, как утверждают четыре близких к Кремлю собеседника, на данный момент в администрации президента рассуждают так: «Нелогично проводить референдум, не имея контроля над Харьковом».
Погружение в повестку
Кремль ведет подготовку к референдумам уже в течение нескольких месяцев: на подконтрольных территориях шло формирование избирательных комиссий, начали работать российские политтехнологи. На руководящие должности назначались выходцы из России.
Подготовка началась загодя, чтобы в тот момент, когда будет «отмашка сверху», голосование можно было бы назначить и провести максимально быстро — в течение ближайших двух недель, рассказывают два близких к администрации президента источника. Принято решение, что проголосовать можно будет не только на местах, но и во всех пунктах размещения беженцев на территории России, сказали оба собеседника РБК.
Помимо подготовки к референдумам Кремль начал знакомить руководство администраций подконтрольных территорий с внутрироссийской повесткой. В середине августа в Крыму прошел семинар, организованный внутриполитическим блоком администрации президента во главе с его куратором Сергеем Кириенко, рассказали три знакомых с ходом мероприятия собеседника. На семинаре присутствовали руководители подконтрольных Москве территорий и их заместители, которым, в частности, объясняли, «как и что устроено в России, кто за что отвечает, к кому с какими вопросами обращаться». Перед слушателями выступали Кириенко, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова, телеведущий Владимир Соловьев, губернаторы ряда граничащих с Украиной территорий.