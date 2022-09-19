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В ЛНР назвали референдум о вхождении в Россию «делом не одного дня»

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Референдум о вхождении ЛНР в состав России — вопрос «не одного дня», заявил глава Общественной палаты республики Алексей Карякин. Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и парламенту с предложением немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.

«Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только обратились и говорить о дате... еще рано», — пояснил Карякин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Общественная палата надеется уже в ближайшее время получить ответ о возможных сроках референдума.

Турчак предложил провести референдумы в ДНР и ЛНР 4 ноября
Политика
Андрей Турчак

Идеи провести референдумы о присоединении к России не только республик Донбасса, но и других занятых российской армией территорий озвучивались на разных уровнях уже не один раз, при этом назывались различные возможные даты. РБК 1 сентября со ссылкой на источники писал, что в Кремле рассчитывают провести голосование в республиках Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. «То есть промежуток начиная с условного 11 сентября (единый день голосования в России. — РБК) как точки отсчета и заканчивая примерно 4–7 ноября», — уточнял один из источников, близких к администрации президента.

7 сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что символично и правильно будет провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября — в День народного единства.

«Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы, — добавил он, выразив уверенность, что референдумы в любом случае состоятся до конца этого года. — А русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность».

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Минобороны России 10 сентября сообщило, что для «достижения целей» военной операции было принято решение «перегруппировать войска» в районах городов Балаклея и Изюм «для наращивания усилий на Донецком направлении». В Минобороны уточнили, что провели «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий» с обозначением «реальных действий войск», для того чтобы провести операцию «по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск» на территорию ДНР.

Теги
ЛНР референдумы вхождение в состав России
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