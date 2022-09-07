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Турчак предложил провести референдумы в ДНР и ЛНР 4 ноября

В этот день в России празднуется День народного единства. Жители «освобожденных территорий» готовы стать частью России, после референдумов «русский мир, разделенный сейчас формальными границами», обретет целостность, заявил Турчак
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Символично и правильно будет провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября — в День народного единства, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы, — добавил он, выразив уверенность, что референдумы в любом случае состоятся до конца этого года. — А русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность».

РБК 1 сентября со ссылкой на источники писал, что в Кремле рассчитывают провести голосования в республиках Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени.

«То есть промежуток начиная с условного 11 сентября (Единый день голосования в России. — РБК) как точки отсчета и заканчивая примерно 4–7 ноября», — уточнял один из источников, близких к администрации президента.

В Кремле обсудили проведение референдумов в ДНР и ЛНР до конца осени
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Херсонскую область и частично Запорожскую и Харьковскую. На этих территориях были созданы военно-гражданские администрации (ВГА).

Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий говорил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября, в единый день голосования. Администрация Херсонской области выступала за проведение голосования на всех перешедших под ее контроль территориях в один день.

В ВГА Харьковской области в конце июля говорили, что пока не готовы обсуждать референдум о присоединении к России, так как под российским контролем к тому моменту находилось только около 20% территории региона. Четверо собеседников РБК также рассказали, что в администрации президента считают нелогичным проводить референдум, не имея контроля над Харьковом.

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Руководство ДНР и ЛНР не раз говорило о намерении организовать голосование о вхождении в состав России. В феврале Москва признала республики в границах Донецкой и Луганской областей Украины, но российские войска пока не вышли на административные границы Донецкой области.

Согласно опросу ИНСОМАР, в Херсонской области за присоединение к России выступают 63% граждан, в Запорожской — 71%. По словам двух источников РБК, настроения в Херсонской и Запорожской областях неоднородны. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в конце августа заявлял, что в Херсонской и Запорожской областях присоединение к России поддерживают 75–77% человек, а в ДНР и ЛНР — 92%.

Теги
Андрей Турчак ДНР ЛНР референдумы Украина
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