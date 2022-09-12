Балицкий ответил на вопрос о сроках референдума в Запорожской области
Референдум о присоединении Запорожской области Украины к России состоится тогда, когда регион будет «окончательно готов с точки зрения безопасности для жителей», сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.
Все «технические моменты» подготовки к референдуму уже решены, подчеркнул Балицкий. «Участки оборудованы, комиссии сформированы. Нет сомнений в том, что процедура пройдет честно, открыто и объективно», — написал он.
В то же время, по словам Балицкого, для жителей Запорожской области референдум «уже скорее необходимая техническая формальность, которую просто нужно пройти», так как «Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью». В подтверждение своих слов глава военно-гражданской администрации региона привел данные социологического опроса, согласно которому 86% жителей «поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации». Кто и когда проводил этот социологический опрос, Балицкий не уточнил.
Российские военные контролируют часть Запорожской области Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, а также Херсонскую область.
На прошлой неделе Балицкий поддержал идею провести референдумы о присоединении Запорожской и Херсонской областей 4 ноября. «Нам чем раньше, тем лучше», — говорил он тогда. В августе Балицкий говорил, что регион хотел бы провести голосование 11 сентября — в единый день голосования.
В начале сентября социологическая компания ИНСОМАР проводила телефонный опрос жителей Херсонской и Запорожской областей. По данным опроса, большинство жителей этих регионов выступают за включение регионов в состав России. За вхождение в состав России выступил 71% опрошенных в Запорожской области, в Херсонской — 63%. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, выступили, соответственно, 6 и 11%.
6% запорожцев и 7% херсонцев заявили, что хотели бы видеть области самостоятельными государствами, а 17 и 19% затруднились дать ответ.
В Киеве предупреждали, что украинцам на неподконтрольных ему территориях может грозить тюремный срок до 12 лет за участие в референдумах о присоединении к России.