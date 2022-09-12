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Балицкий ответил на вопрос о сроках референдума в Запорожской области

Фото: Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency
Фото: Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency

Референдум о присоединении Запорожской области Украины к России состоится тогда, когда регион будет «окончательно готов с точки зрения безопасности для жителей», сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Все «технические моменты» подготовки к референдуму уже решены, подчеркнул Балицкий. «Участки оборудованы, комиссии сформированы. Нет сомнений в том, что процедура пройдет честно, открыто и объективно», — написал он.

В то же время, по словам Балицкого, для жителей Запорожской области референдум «уже скорее необходимая техническая формальность, которую просто нужно пройти», так как «Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью». В подтверждение своих слов глава военно-гражданской администрации региона привел данные социологического опроса, согласно которому 86% жителей «поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации». Кто и когда проводил этот социологический опрос, Балицкий не уточнил.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные контролируют часть Запорожской области Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, а также Херсонскую область.

На прошлой неделе Балицкий поддержал идею провести референдумы о присоединении Запорожской и Херсонской областей 4 ноября. «Нам чем раньше, тем лучше», — говорил он тогда. В августе Балицкий говорил, что регион хотел бы провести голосование 11 сентября — в единый день голосования.

В начале сентября социологическая компания ИНСОМАР проводила телефонный опрос жителей Херсонской и Запорожской областей. По данным опроса, большинство жителей этих регионов выступают за включение регионов в состав России. За вхождение в состав России выступил 71% опрошенных в Запорожской области, в Херсонской — 63%. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, выступили, соответственно, 6 и 11%.

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6% запорожцев и 7% херсонцев заявили, что хотели бы видеть области самостоятельными государствами, а 17 и 19% затруднились дать ответ.

В Киеве предупреждали, что украинцам на неподконтрольных ему территориях может грозить тюремный срок до 12 лет за участие в референдумах о присоединении к России.

Теги
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