Балицкий ответил на вопрос о сроках референдума в Запорожской области

Фото: Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency

Референдум о присоединении Запорожской области Украины к России состоится тогда, когда регион будет «окончательно готов с точки зрения безопасности для жителей», сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Все «технические моменты» подготовки к референдуму уже решены, подчеркнул Балицкий. «Участки оборудованы, комиссии сформированы. Нет сомнений в том, что процедура пройдет честно, открыто и объективно», — написал он.

В то же время, по словам Балицкого, для жителей Запорожской области референдум «уже скорее необходимая техническая формальность, которую просто нужно пройти», так как «Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью». В подтверждение своих слов глава военно-гражданской администрации региона привел данные социологического опроса, согласно которому 86% жителей «поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации». Кто и когда проводил этот социологический опрос, Балицкий не уточнил.

Российские военные контролируют часть Запорожской области Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, а также Херсонскую область.

На прошлой неделе Балицкий поддержал идею провести референдумы о присоединении Запорожской и Херсонской областей 4 ноября. «Нам чем раньше, тем лучше», — говорил он тогда. В августе Балицкий говорил, что регион хотел бы провести голосование 11 сентября — в единый день голосования.

В начале сентября социологическая компания ИНСОМАР проводила телефонный опрос жителей Херсонской и Запорожской областей. По данным опроса, большинство жителей этих регионов выступают за включение регионов в состав России. За вхождение в состав России выступил 71% опрошенных в Запорожской области, в Херсонской — 63%. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, выступили, соответственно, 6 и 11%.

Читайте на РБК Pro Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro 14 принципов управления от автора «японского экономического чуда» 14 принципов управления от автора «японского экономического чуда» Саммари Pro Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Инструкции Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи Pro Крикет, фагот и два дня без обеда: полезные привычки основателя Dyson Крикет, фагот и два дня без обеда: полезные привычки основателя Dyson Статьи Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования Pro Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи

6% запорожцев и 7% херсонцев заявили, что хотели бы видеть области самостоятельными государствами, а 17 и 19% затруднились дать ответ.

В Киеве предупреждали, что украинцам на неподконтрольных ему территориях может грозить тюремный срок до 12 лет за участие в референдумах о присоединении к России.