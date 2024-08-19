Кадыров рассказал, что разработки Илона Маска помогают российским бойцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил миллиардера Илона Маска и заявил, что его разработки помогают российским бойцам. Так он отреагировал на комментарий Маска, опроергшего сообщения о том, что он подарил Кадырову автомобиль Cybertruck.
«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!», — написал Кадыров.
Отдельно глава Чечни поблагодарил предпринимателя за терминалы связи Starlink. «Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!», — сказал он.
Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет, 17 августа, назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции. Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный. После этого один из пользователей X задал Маску вопрос — почему тот «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями.
Маск в ответ опроверг предположение, что причастен к появлению Cybertruck на вооружении чеченских бойцов. «Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — написал в ответ Маск.
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