Маск опроверг сделки Starlink с Россией

Маск заявил, что данные о продажах Starlink России являются «категорически неверными», добавив, что, «насколько известно» компании, терминалы «прямо или косвенно» не продаются Москве. СМИ писали, что их используют российские силы

SpaceX не продает терминалы Starlink России, заявил основатель компании Илон Маск в X.

«В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», — написал он.

О том, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, сообщали украинские и западные СМИ. По словам одного из собеседников Defense One, впервые использование терминалов российскими войсками было замечено несколько месяцев назад.

Пентагон переадресовал вопросы к «нашим украинским партнерам для получения любой текущей оперативной информации относительно спутниковой связи такого рода». Сама SpaceX в начале февраля заявила, что не сотрудничает с властями или вооруженными силами России и не продавала им Starlink.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действуют более 5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Менеджер одной из компаний, которая поставляет оборудование для военных нужд, рассказал Newsweek, что регулярным подразделениям российской армии запрещено использовать оборудование Starlink, его применяют только добровольческие подразделения.

Прошлой весной «Коммерсантъ» писал, что российские интернет-магазины стали предлагать для покупки терминалы Starlink.