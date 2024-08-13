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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о захвате станции Starlink в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения группировки войск «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиции Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Позиции украинских войск обнаружили с помощью дрона.

«После доклада командованием было принято решение провести штурм «позиции», в результате которого было уничтожено четыре военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — сказано в сообщении.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет со скоростью трафика 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

Starlink недоступна в ряде стран, среди которых Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран, Китай, Северная Корея, Сирия и Куба. Спутниковая сеть Starlink активно используется Вооруженными силами Украины в зоне военной операции.

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Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные прорвались на территорию региона. По словам врио губернатора области Алексея Смирнова, на 12 августа под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остались около 2 тыс. человек.

В области введен режим ЧС федерального характера, а также режим контртеррористической операции.

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Теги
Курская область Минобороны Starlink
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