Минобороны сообщило о захвате станции Starlink в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиции Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Позиции украинских войск обнаружили с помощью дрона.
«После доклада командованием было принято решение провести штурм «позиции», в результате которого было уничтожено четыре военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — сказано в сообщении.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет со скоростью трафика 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.
Starlink недоступна в ряде стран, среди которых Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран, Китай, Северная Корея, Сирия и Куба. Спутниковая сеть Starlink активно используется Вооруженными силами Украины в зоне военной операции.
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные прорвались на территорию региона. По словам врио губернатора области Алексея Смирнова, на 12 августа под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остались около 2 тыс. человек.
В области введен режим ЧС федерального характера, а также режим контртеррористической операции.
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