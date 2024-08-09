Маск пригрозил подпалить усы Мадуро из космоса за блокировку X
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал подпалить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро усы из космоса с помощью лазеров. Об этом он написал в своем микроблоге в X (Twitter) — соцсети, которая принадлежит Маску, в ответ на новость о ее блокировке в Боливарианской республике.
Пользователь X спросил у Маска, приготовил ли он космические лазеры в ответ на блокировку. «Мы подпалим ему усы из космоса!» — пообещал предприниматель.
9 августа Мадуро подписал указ об ограничении работы соцсети в Венесуэле. По его словам, это сделано в качестве «меры предосторожности», поскольку X многократно нарушила законы страны. Теперь, отметил Мадуро, соцсеть «разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию».
Конфликт Мадуро и Маска начался после оглашения результатов президентских выборов в Венесуэле. Согласно заключению Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51,2% голосов, новый срок стал для него третьим. Маск в X написал: «Позор диктатору Мадуро» и обратил внимание подписчиков на статистику, которая свидетельствовала о победе оппозиции.
В ответ Мадуро назвал Маска своим заклятым врагом и предположил, что он хочет вторгнуться в Венесуэлу с помощью своих «космических ракет». Затем венесуэльский президент вызвал бизнесмена на дуэль, Маск согласился и пообещал, что привезет его в тюрьму для международных преступников Гуантанамо на осле.
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