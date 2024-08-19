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Военная операция на Украине ,  
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Маск ответил на сообщения, что он подарил Cybertruck Кадырову

Маск опроверг данные о том, что он подарил Кадырову Cybertruck
Сюжет
Военная операция на Украине
Маск назвал «отсталым» пользователя, который решил, что владелец Tesla подарил Cybertruck Кадырову. Глава Чечни до этого опубликовал видео с машиной и поблагодарил Маска за нее, пригласив в Грозный
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Reuters)

Владелец Tesla Илон Маск опроверг данные о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову.

Такие предположения возникли на фоне опубликованного Кадыровым видео с автомобилем и его словам о благодарности Маску за него. Один из пользователей X (также принадлежит Маску) задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — написал в ответ Маск.

Кадыров показал Tesla Cybertruck с пулеметом
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Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет, 17 августа. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции на Украине, где автомобиль «будет востребован в соответствующих условиях».

Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный. «Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — написал он.

После начала военной операции на Украине США и ЕС запретили поставки предметов роскоши, в том числе автомобилей. В Белом доме не уточнили, по каким критериям будут оценивать то или иное транспортное средство. Аналогичные ограничения ЕС распространяются на автомобили дороже €50 тыс. ($54,97 тыс., или 4,91 млн руб.). Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от $93 990 до $113 990 (от 8,4 млн до 10,18 млн руб.). Первый такой автомобиль появился в Москве в мае 2024 года.

В сентябре 2019 года о подаренной Маском машине говорил президент Александр Лукашенко. «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — утверждал он. Основатель Tesla опроверг слова президента Белоруссии.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Илон Маск Рамзан Кадыров электромобили США Tesla
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