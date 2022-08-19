В Риге заявили о подготовке к протестам из-за сноса советского памятника
Службы безопасности в Риге готовятся к возможным протестам из-за сноса памятника воинам Советской армии, сообщил министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс в интервью TV3.
Он отметил, что после демонтажа памятников в эстонском городе Нарва крупных демонстраций не было, но монумент в Риге больше, а его история сложнее. «Мы готовимся ко всем сценариям, <...> и мы точно будем готовы действовать, принимать решения и действовать, чтобы предотвратить возможные беспорядки», — заявил Эклонс.
Сопредседатель правления «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов сообщил о намерении провести протестную акцию: партия подала заявку, демонстрация запланирована на 22 августа. По словам Митрофанова, было собрано более 10 тыс. подписей против сноса памятника советским воинам.
Мемориал в латвийской столице был открыт в ноябре 1985 года в честь победы в Великой Отечественной войне и освобождения Риги от немецких войск. Он состоит из бронзовых фигур бойцов Советской армии и Родины-матери.
Решение о сносе памятника в Риге депутаты городской думы приняли большинством голосов в середине мая. Юридические ограничения для демонтажа были сняты принятым сеймом Латвии законом, прекращающим действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов.
В Следственном комитете России пообещали проверить законность сноса памятника, а посла Латвии вызвали в МИД, где ему заявили, что российская сторона рассматривает одностороннее прекращение действия статьи договора как нарушение Ригой своих обязательств. Это, по версии ведомства, дает Москве основания требовать компенсацию.
В мае вице-мэр Эдвард Смилтенс говорил, что после демонтажа Россия сможет забрать составляющие элементы монумента. В августе мэр Мартиньш Стакис заявил, что ни один из компонентов не представляет художественной ценности, поэтому после завершения разборки детали памятника будут утилизированы.