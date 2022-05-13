Рижская дума одобрила снос памятника советским солдатам

В феврале Минюст Латвии назвал памятник угрозой нацбезопасности, 12 мая сейм республики устранил юридический барьер для его сноса. Жители Риги 9 и 10 мая приносили к памятнику цветы, но их убирали с помощью бульдозера

Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Рижская дума проголосовала за демонтаж памятника освободителям Риги, проведя 13 мая внеочередное заседание по этому вопросу. Об этом сообщает радио LSM.

«За проект решения проголосовали 39 депутатов Рижской думы, против — 13», — сообщает радиостанция.

Городское заксобрание поручило столичному управлению по памятникам при поддержке городского управления по имуществу и муниципальной полиции «принять все необходимые меры для демонтажа» мемориала.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на заседании думы заявил, что теперь городским властям предстоит оценить стоимость работ по сносу памятника, отметив, что это обойдется «недешево».

Накануне сейм Латвии принял законопроект, прекращающий действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов и, как следствие, позволяющий властям страны снести памятник советским воинам. В законопроекте, в частности, говорится, что «некоторые памятники в Латвии, в том числе памятник советским воинам — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, часто используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

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После вступления закона в силу судьбу памятника будет решать Рижская дума, так как мемориал расположен на территории города. 11 мая Мартиньш Стакис выражал сомнение в том, что мемориал снесут до выборов в парламент страны, которые пройдут 1 октября.

26 февраля министр юстиции страны Янис Борданс заявил, что памятник освободителям Риги представляет угрозу национальной безопасности Латвии. «Памятнику оккупации не место в центре Риги, и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в центре столицы», — написал он тогда в Twitter.

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение сейма по памятнику постом в Telegram. «Вурдалаки», — написала она.

Посольство России в Латвии направило в МИД страны ноту протеста. Российские дипломаты назвали действия сейма противоправными и сослались на статью 15 того же межгосударственного соглашения. В соответствии с этим пунктом подписавшие документ стороны не должны совершать односторонних действий по затрагиваемым в нем вопросам. В посольстве считают, что подобными действиями Латвия «сводит счеты с собственным историческим прошлым».

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что Россия может предотвратить снос памятника, если задействует дипломатию. Если же этого избежать не удастся, по мнению Швыдкого, «было бы целесообразно» вывезти монумент в Россию.

Ранее, 9 и 10 мая, местные жители дважды устраивали памятные акции возле мемориала и приносили к нему цветы, которые местные власти убирали при помощи трактора. Против тех, кто собирался у памятника, возбудили три уголовных и 20 административных дел, в том числе одно в отношении мужчины, который пришел к памятнику с российским флагом, и еще одно за сопротивление представителю власти. Информационное агентство LETA сообщало, что часть собравшихся у памятника 10 мая в количестве примерно около 500 человек вели себя шумно: пели песни и выкрикивали лозунги, «прославляющие Россию и Советскую армию».