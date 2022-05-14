СК проверит законность сноса памятника советским солдатам в Риге
Следственный комитет России проверит законность решения властей Латвии о сносе советского памятника в Риге, передает пресс-служба ведомства.
Речь идет о памятнике советским воинам-освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, установленном на юго-западе Риги в Парке Победы в 1985 году.
«По поручению председателя Следственного комитета России [Александра Бастрыкина] следователи проанализируют данные о законности принятия такого решения в одностороннем порядке. Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что снос памятника в Риге может быть нарушением ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).
12 мая сейм Латвии принял закон, прекращающий действие ст. 13 соглашения между правительствами России и Латвии о гарантиях сохранности воинских мемориалов. В результате были сняты ограничения, препятствующие сносу памятника советским воинам и других мемориалов, установленных не на местах захоронений.
По мнению депутатов парламента, некоторые памятники в Латвии часто используют «для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы». В парламенте заявили, что могут возобновить статью, только когда Россия возместит убытки, причиненные Латвии «оккупацией СССР», а также весь ущерб Украине. Несмотря на решение парламентариев, окончательное решение относительно сноса памятника будет решать мэрия Риги, так как мемориал расположен в черте города, отмечал Delfi.
Комментируя решение латвийского сейма, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила парламентариев с «вурдалаками», а спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал использовать дипломатию, чтобы сохранить памятник.