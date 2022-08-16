В Эстонии начали демонтаж танка-памятника Т-34

Власти Эстонии согласовали перенос монумента в виде танка Т-34 в Нарве в начале августа. Премьер-министр Кая Каллас утверждала, что памятники СССР необходимо убрать из общественного пространства из-за действий России на Украине

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Памятник советскому танку Т-34 из Нарвы сняли с постамента и готовят к отправке в Эстонский военный музей, улица вокруг него перекрыта, сообщает ERR.

По информации корреспондента издания, вокруг места, где был установлен памятник, полиция выставила оцепление и перекрыла близлежащие дороги. В демонтаже задействованы силы полиции и Минобороны страны.

«Мы создаем периметр вокруг памятника Советского Союза на дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу, чтобы безопасно его переместить. Это означает, что нахождение людей на этой территории запрещено, так же как и стоянка автомобилей», — пояснил начальник нарвского полицейского участка Индрек Пюви.

Власти Нарвы решили перенести установленный памятник в виде советского танка Т-34 в Эстонский военный музей в начале августа.

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Памятник Т-34 расположен на левом берегу Нарвы. Он обозначает место, где советские войска переправились через реку, чтобы отбросить немецкие войска от города. Монумент был установлен в мае 1970 года.

По словам премьер-министра республики Каи Каллас, после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой». «Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный в военном отношении и враждебный сосед разжигал напряженность в нашем доме. Согласно Конституции, центральной ценностью эстонского государства является внутренний мир, а одной из первостепенных задач государства является защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможность использовать прошлое для нарушения внутреннего мира в Эстонии», — сказала она.

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призвал убрать танк в течение месяца, пишет ERR. По его словам, негативной стороной истории о «Бронзовом солдате» стало то, что «конфликт созревал в течение года», в результате чего тысячи людей собрались для выражения своего отношения к происходящему. «Российским агентам влияния дали возможность поднять пыль, поэтому все закончилось таким кризисом», — уверен министр. Промедление не в интересах эстонцев и эстонского государства, утверждал он.

Нарва — третий по величине и самый «русский» город Эстонии: его население составляет около 60 тыс. человек, из которых более 95% — русскоязычные. По данным переписи населения Эстонии за 2021 год в стране проживают около 24% русских, или 315 тыс. человек.

Мэр Нарвы Катри Райк ранее выступала против переноса памятника Т-34. «Танк это часть оставшейся гордости за то, что я здесь русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто построил Нарву. Так что это маленький знак идентичности и гордости», — утверждала она.

Уже после решения властей о переносе памятника Райк усомнилась в возможности вновь баллотироваться в рийгикогу (эстонский парламент) в 2023 году. Она пояснила, что не хотела бы находиться в одном зале с теми, кто согласовал решение о переносе памятников.