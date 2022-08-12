В Черновцах снесли памятник красноармейцу

Фото: ChernivtsiCityCouncil / Telegram

Власти города Черновцы на юго-западе Украины демонтировали памятник советскому солдату, сообщил в Telegram Черновицкий городской совет.

«Дольше возились с документами. Всего через час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Переместим туда, где ему место», — сказано в сообщении.

Конкретного места, куда отправят памятник, власти не назвали. По их словам, убрать памятник просили местные жители. Вопрос, чем заменить монумент, также будут согласовывать с ними, пообещали в горсовете.

Депутаты пояснили, что рабочие также убрали мемориальную табличку с нижнего яруса монумента. «Еще в планах очистить Центральный парк от надгробной постройки и захоронений советских солдат. Для этого работаем над тем, чтобы получить разрешение на эксгумацию», — отметили в горсовете, пообещав перезахоронить останки на кладбище.

На Соборной площади в Черновцах находился памятник красноармейцам-освободителям, который также носил название Монумент Победы 1941—1945 гг. Он представлял собой обелиск, у подножия которого стояла фигура красноармейца с советским флагом за спиной. На нижнем ярусе монумента была размещена мемориальная плита.

Монумент установили 14 июля 1946 года в честь первой годовщины победы над Германией в Великой Отечественной войне. Его разместили на месте недостроенного румынского памятника неизвестному солдату.

Монументы, связанные с событиями или деятелями эпохи СССР, начали массово сносить в разных городах Украины после начала российской спецоперации. Например, власти Житомира убрали с постамента танк Т-34, а в Харькове демонтировали памятник князю Александру Невскому. То же сделали и в некоторых других государствах, в том числе в Польше и Латвии.