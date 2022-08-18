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Куда россияне ездят за рубеж. Инфографика

Почти 5 млн россиян выезжали за рубеж во втором квартале 2022 года. Как менялось число пересекающих границу граждан России в 2018–2022 годах — в инфографике РБК

Пограничная служба ФСБ впервые раскрыла статистические данные по перемещениям граждан между Россией и ЛНР и ДНР. Ранее данные по ЛНР и ДНР учитывалась в статистике по Украине. Во втором квартале 2022 года более 14% от всех прибывших в Россию иностранных граждан составили жители ЛНР и ДНР.

Во втором квартале 2022 года наиболее популярными направлениями среди россиян стали Абхазия, Турция, Казахстан, ЛНР и ДНР, ОАЭ, Армения, Грузия и Эстония. 11 августа стало известно, что Эстония закроет границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. 

ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Дарья Букина Дарья Букина
пограничная служба ЛНР ДНР туризм Грузия Армения Эстония ОАЭ Абхазия Турция Казахстан ...
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