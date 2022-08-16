Глава МИД Финляндии сообщил о планах выдавать меньше виз россиянам

Финляндия намерена ограничить количество принимаемых заявлений на получение визы от граждан России до одной пятой или одной десятой текущего объема, или до 100–200 заявок в день

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финляндия сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам, приоритет будет отдаваться гражданам, которые хотят посетить страну по семейным обстоятельствам, в связи с учебой или работой, сообщил в эфире Yle глава МИД страны Пекка Хаависто.

По его словам, власти намерены ограничить количество принимаемых заявлений на получение финской визы от граждан России до одной пятой или одной десятой текущего объема. Как пишет Yle, сейчас Финляндия ежедневно принимает около 1 тыс. заявлений, а в случае введения в день будет разрешено подавать 100–200 заявок.

В целом же, отметил Хаависто, важно было бы добиться единой позиции Евросоюза по визам для россиян. По его словам, решения на уровне ЕС ожидают осенью, однако Финляндия может принять и собственные меры. «Решения Финляндии обязательно появятся в августе», — добавил министр.

Вопрос о возможности запрета или ограничения выдачи виз россиянам в Евросоюзе начали обсуждать после того, как Россия с середины июля открыла сухопутные границы. При этом у России нет авиасообщения с Евросоюзом: небо для российских самолетов он закрыл еще в конце февраля в качестве ответа на спецоперацию на Украине.

В результате, как считают власти Финляндии, россияне стали использовать страну как «перевалочный пункт», чтобы уже из аэропорта Хельсинки вылететь в другое европейское государство. Всего с начала года граждане России подали почти 60 тыс. заявлений на получение шенгенской визы в Финляндии, что больше, чем за весь прошлый год, отметил советник по культурным вопросам посольства Финляндии в Москве Юсси Палмен.

За ограничения выступают и другие европейские страны, имеющие с Россией сухопутные границы. Эстония с 18 августа запретит въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой. А Литва выступила за то, чтобы такое ограничение было введено на уровне ЕС.

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В Кремле, комментируя обсуждение возможного запрета на выдачу виз россиянам, выразили надежду, что «оппоненты сохранят хоть небольшую долю трезвости мышления». Если же меры все же будут введены, Россия на них ответит, добавили там.