В сенате США Дерипаску обвинили в продвижении интересов России за рубежом

Несмотря на то что в отчете говорится об «олигархах», в нем упоминается только имя украинского миллиардера Рината Ахметова.

Представитель Дерипаски в 2017 году заявил, что «Манафорт в свое время действительно оказывал Олегу Дерипаске консультационные услуги инвестиционного характера в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски». Он добавил, что у Манафорта будут «очевидные юридические последствия» за «манипуляции с инвестициями» главы «Русала». В Кремле тогда также заявили, что связи Дерипаски и Манафорта имели «исключительно коммерческий характер» и никакого отношения к президенту они не имеют.

В США Манафорта в марте 2019 года приговорили к 7,5 года тюрьмы в результате расследования, проведенного спецпрокурором США Робертом Мюллером. Его обвинили в налоговом и банковском мошенничестве, а также в незаконном лоббировании и давлении на свидетелей. Манафорт признал вину в воспрепятствовании правосудию и в нарушениях при работе на украинскую «Партию регионов», которую он консультировал (Манафорта заподозрили в уклонении от налогов в США).

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

В комитете заявили, что президент Владимир Путин «приказал» взломать компьютеры и аккаунты членов Демократической партии США в рамках предполагаемого российского вмешательства в выборы президента в 2016 году. Утекшая в результате информация нанесла ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон и ее кампании, посчитали в сенате. Россия вмешательство в выборы в США в 2016 году неоднократно отрицала.

Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 года. Ограничения на бизнесмена наложили из-за того, что он он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных российских чиновников, в частности в 2005 году приобрел алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению Путина», а также потому, что бизнесмен «работает в энергетическом секторе» России — ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго».

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стива Мнучина. Он заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он потерял $7,5 млрд, или около 81% состояния. В июне Дерипаска попросил снять с него ограничения по неактуальности по второму из двух оснований, первое он еще не оспаривал.

В марте 2020 года Минфин США отказался снимать санкции с бизнесмена. Однако в январе 2019 года ведомство отменило ограничения в отношении UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как Дерипаска уменьшил свои доли участия в них. В то же время в Минфине указали, что санкции, касающиеся самого предпринимателя, сохраняются. В связи с этим Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к Минфину.

Сам бизнесмен заявления Минфина США о его участии в отмывании денег в интересах президента России назвал «брехней». «Это просто бессмыслица, необоснованные обвинения и ни на чем не основанные сплетни, которые отклонил бы любой суд», — отметил Дерипаска.

Работу Дерипаски «в интересах Путина» опровергли и в Кремле. «Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса. Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов», добавил он.