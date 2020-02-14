Дерипаска пошутил о ручке после сообщений Минфина США о санкциях

Он назвал «брехней» данные Минфина США об участии в отмывании денег в интересах президента России и напомнил о случае с ручкой. В 2009 году Путин, разрешая проблемы «Базэла» в Пикалево, дал ручку Дерипаске и потребовал ее вернуть

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Опубликованное газетой The Financial Times (FT) письмо Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, в котором введение санкций против Олега Дерипаски объяснялось, в частности, предполагаемым участием бизнесмена в отмывании средств в интересах Путина, — не что иное, как «очередная порция брехни». Об этом сам миллиардер написал в своем Telegram-канале.

«Какие деньги? Он мне ручку на десять минут не доверил», — добавил Дерипаска в следующем комментарии.

4 июня 2009 года Путин, занимавший тогда пост главы правительства России, провел в городе Пикалево Ленинградской области совещание, на котором обсуждалась ситуация на местном глиноземном заводе, принадлежащем подконтрольному Дерипаске «Базэлу». В ходе совещания Путин потребовал от Дерипаски, чтобы тот немедленно подписал договор о поставке на завод сырья, а затем попросил: «Только авторучку мне верните».

Сцена была показана по различным телеканалам, а слова «ручку верни (-те)» превратились в популярный мем. При этом в официальной стенограмме на сайте премьер-министра слова про ручку были приписаны самому Дерипаске, который якобы сказал: «Только ручку мне дайте».