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Дерипаска пошутил о ручке после сообщений Минфина США о санкциях

Он назвал «брехней» данные Минфина США об участии в отмывании денег в интересах президента России и напомнил о случае с ручкой. В 2009 году Путин, разрешая проблемы «Базэла» в Пикалево, дал ручку Дерипаске и потребовал ее вернуть
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Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Опубликованное газетой The Financial Times (FT) письмо Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, в котором введение санкций против Олега Дерипаски объяснялось, в частности, предполагаемым участием бизнесмена в отмывании средств в интересах Путина, — не что иное, как «очередная порция брехни». Об этом сам миллиардер написал в своем Telegram-канале.

«Какие деньги? Он мне ручку на десять минут не доверил», — добавил Дерипаска в следующем комментарии.

4 июня 2009 года Путин, занимавший тогда пост главы правительства России, провел в городе Пикалево Ленинградской области совещание, на котором обсуждалась ситуация на местном глиноземном заводе, принадлежащем подконтрольному Дерипаске «Базэлу». В ходе совещания Путин потребовал от Дерипаски, чтобы тот немедленно подписал договор о поставке на завод сырья, а затем попросил: «Только авторучку мне верните».

Сцена была показана по различным телеканалам, а слова «ручку верни (-те)» превратились в популярный мем. При этом в официальной стенограмме на сайте премьер-министра слова про ручку были приписаны самому Дерипаске, который якобы сказал: «Только ручку мне дайте».

В сентябре 2009 года в интервью «Ведомостям» Дерипаска заявил, что в Пикалево все было не так, как было показано по телевизору.

«В истории с Пикалево проблема была в том, что в реальности происходящее на совещании и та картинка, которую передавали телеканалы, не совпадали. Ее просто так отредактировали. На самом деле все было по-другому. То, что происходило на совещании, было очень продуктивно, были выработаны решения, позволившие возобновить производство», — рассказал бизнесмен.

FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски
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Комментируя публикацию FT, Дерипаска 14 февраля назвал обвинения OFAC нарушением прав человека и попыткой использовать американскую правовую систему в политических целях. «Любой, кто прочитает письмо OFAC, увидит, что это не что иное, как мешанина полной чепухи. Это просто слухи и необоснованные сплетни, которые будут отклонены судом», — заявил Дерипаска, добавив, что у OFAC «ничего против него нет».

Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года. В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего нанесли ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

В ноябре 2019 года Дерипаска подал в OFAC ходатайство о снятии с него санкций, а в декабре Минфин США пообещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения ограничений в отношении бизнесмена.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска, Владимир Путин
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FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски
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Дерипаска назвал «мешаниной полной чепухи» письмо Минфина США о санкциях
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Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски
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