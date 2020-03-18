Минфин США отказался снимать санкции с Олега Дерипаски

Минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в апреле 2018 года. Ведомство предложило бизнесмену изменить свое ходатайство для нового рассмотрения судом

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Об этом говорится в сообщении суда округа Колумбия от 17 марта.

Решение об отказе ведомство приняло 6 марта, а само прошение Дерипаска направлял в июне 2019 года. В нем он ссылался, что обстоятельство, обусловившее введение против него санкций в апреле 2018 года, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» — потеряло актуальность, после того как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго».

В ответ на это ходатайство Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций, среди которых: участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансирование ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также номинальное владение активами и участием в отмывании средств «в интересах Путина». Но это Дерипаска назвал «очередной порцией брехни». Теперь Минфин до 26 марта предоставит Дерипаске доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций, говорится в материалах суда. Затем бизнесмен должен внести изменения в свое ходатайство, которое будет снова рассмотрено судом.

Представитель Дерипаски не ответил на запрос РБК, получил ли бизнесмен меморандум и какие изменения планирует внести в ходатайство.