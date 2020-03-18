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Минфин США отказался снимать санкции с Олега Дерипаски

Минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в апреле 2018 года. Ведомство предложило бизнесмену изменить свое ходатайство для нового рассмотрения судом
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Об этом говорится в сообщении суда округа Колумбия от 17 марта.

Решение об отказе ведомство приняло 6 марта, а само прошение Дерипаска направлял в июне 2019 года. В нем он ссылался, что обстоятельство, обусловившее введение против него санкций в апреле 2018 года, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» — потеряло актуальность, после того как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго».

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В ответ на это ходатайство Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций, среди которых: участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансирование ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также номинальное владение активами и участием в отмывании средств «в интересах Путина». Но это Дерипаска назвал «очередной порцией брехни».

Теперь Минфин до 26 марта предоставит Дерипаске доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций, говорится в материалах суда. Затем бизнесмен должен внести изменения в свое ходатайство, которое будет снова рассмотрено судом.

Представитель Дерипаски не ответил на запрос РБК, получил ли бизнесмен меморандум и какие изменения планирует внести в ходатайство.

Дерипаска был включен в санкционный список США (SDN, Specially Designated Nationals — персональные санкции) в апреле 2018 года. В марте 2019 года он подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего нанесли ему ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

Регламенты Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать о пересмотре такого решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC.

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова
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Недавно Минфин исключил из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова. Это произошло после того, как принадлежащая ему Alliance Oil Company прекратила все экспортные операции, связанные с Северной Кореей, и учредила глобальную комплаенс-программу (работа по минимизации правовых и репутационных рисков), объяснило ведомство 2 марта. Американские санкции не должны быть вечными и направлены на исправление деятельности компаний, говорилось в сообщении ведомства Минфин.

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Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Олег Дерипаска, Санкции
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