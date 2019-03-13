Суд отправил Пола Манафорта в тюрьму почти на семь лет

Суд отправил Пола Манафорта в тюрьму почти на семь лет

Такой срок бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа получил с учетом второго приговора и уже отбытого срока. На прошлой неделе суд в Вирджинии вынес ему приговор за налоговое и банковское мошенничество

Пол Манафорт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт будет отбывать наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы за совершение преступлений, вскрытых в ходе расследования, проведенного специальным прокурором США Робертом Мюллером, по так называемому российскому делу, сообщает Bloomberg.

В среду Федеральный судья в Вашингтоне вынес второй приговор в отношении Манафорта. Судья приговорила его к 73 месяцам тюрьмы за незаконное лоббирование и давление на свидетелей. Оба преступления не были связаны с предвыборной работой Манафорта на Трампа.

На прошлой неделе суд в Вирджинии приговорил Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество.

Федеральный судья уточнила, что 30 месяцев из ее приговора будут исполнены одновременно с приговором по делу, вынесенным судом в Вирджинии. Кроме того, с учетом уже отбытого срока в общей сложности Манафорт проведет в тюрьме шесть лет и девять месяцев, уточняет Reuters. Экс-глава штаба Трампа был задержан в 2017 году.