В Сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

Комитет Сената США по разведке пришел к выводу, что предполагаемый взлом компьютеров Демократической партии произошел по указанию Путина. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этому инциденту

Президент Владимир Путин «отдал приказ» взломать компьютеры и аккаунты членов Демократической партии США в рамках предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Об этом говорится в отчете комитета сената по разведке по итогам расследования о вмешательстве в выборы США.

В результате произошла утечка информации, которая нанесла ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон и ее кампании, считают в сенате.

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