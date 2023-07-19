В Минтрансе назначили нового куратора безопасности после взрыва на мосту

Назначенный 18 июля замглавы Минтранса Филиппов будет курировать транспортную безопасность вместо уволенного после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022-го Суханова. Филиппов до этого был замглавы по безопасности в «РТ-Капитал»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Новый заместитель министра транспорта России Евгений Филиппов пришел на место занимавшего эту должность ранее Александра Суханова, который курировал транспортную безопасность, в том числе на Крымском мосту, рассказал РБК источник, близкий к Минтрансу. Об этом же сообщил источник «Интерфакса» в отрасли.

Распоряжение о назначении Филиппова на пост замглавы Минтранса было опубликовано накануне. До этого он занимал должность заместителя гендиректора по безопасности в структуре госкорпорации «Ростех» «РТ-Капитал».

Суханов покинул должность замглавы Минтранса после взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года. В распоряжении о его отставке указана формулировка «по его просьбе», однако источники РБК до этого говорили, что замминистра курировал безопасность, в том числе Крымского моста, после взрыва на котором его решили уволить.

Первый взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022-го. В результате взрыва рухнули два автомобильных пролета полосы в Крым и загорелись цистерны с топливом в составе, следовавшем по железнодорожной ветке моста. Погибли четыре человека.

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты моста и передал ФСБ полномочия по их организации. Позже он назвал произошедшее терактом и обвинил в его подготовке украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к произошедшему. Однако в июле заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что взрыв на мосту был организован украинскими военными.

Ремонт моста после первого взрыва занял несколько месяцев. В феврале на Крымском мосту были открыты все автомобильные полосы для легковых автомобилей, а в мае восстановлено движение по железнодорожной части.

Однако в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел новый взрыв. По информации Национального террористического комитета (НАК), его атаковали украинские надводные беспилотники. Погибли два человека, пострадала девочка-подросток. В России возбудили уголовное дело о теракте.

Путин отметил, что мост уже давно не используется для военных перевозок, и пообещал ответ на действия Киева.

С октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Путин объяснял их в том числе ответом на подрыв Крымского моста.