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В Минтрансе назначили нового куратора безопасности после взрыва на мосту

Новый замглавы Минтранса Филиппов будет курировать безопасность на Крымском мосту
Назначенный 18 июля замглавы Минтранса Филиппов будет курировать транспортную безопасность вместо уволенного после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022-го Суханова. Филиппов до этого был замглавы по безопасности в «РТ-Капитал»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Новый заместитель министра транспорта России Евгений Филиппов пришел на место занимавшего эту должность ранее Александра Суханова, который курировал транспортную безопасность, в том числе на Крымском мосту, рассказал РБК источник, близкий к Минтрансу. Об этом же сообщил источник «Интерфакса» в отрасли.

Распоряжение о назначении Филиппова на пост замглавы Минтранса было опубликовано накануне. До этого он занимал должность заместителя гендиректора по безопасности в структуре госкорпорации «Ростех» «РТ-Капитал».

Суханов покинул должность замглавы Минтранса после взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года. В распоряжении о его отставке указана формулировка «по его просьбе», однако источники РБК до этого говорили, что замминистра курировал безопасность, в том числе Крымского моста, после взрыва на котором его решили уволить.

Первый взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022-го. В результате взрыва рухнули два автомобильных пролета полосы в Крым и загорелись цистерны с топливом в составе, следовавшем по железнодорожной ветке моста. Погибли четыре человека.

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты моста и передал ФСБ полномочия по их организации. Позже он назвал произошедшее терактом и обвинил в его подготовке украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к произошедшему. Однако в июле заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что взрыв на мосту был организован украинскими военными.

Ремонт моста после первого взрыва занял несколько месяцев. В феврале на Крымском мосту были открыты все автомобильные полосы для легковых автомобилей, а в мае восстановлено движение по железнодорожной части.

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Однако в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел новый взрыв. По информации Национального террористического комитета (НАК), его атаковали украинские надводные беспилотники. Погибли два человека, пострадала девочка-подросток. В России возбудили уголовное дело о теракте.

Путин отметил, что мост уже давно не используется для военных перевозок, и пообещал ответ на действия Киева.

С октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Путин объяснял их в том числе ответом на подрыв Крымского моста.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Полина Мартынова Полина Мартынова
Минтранс Крымский мост
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