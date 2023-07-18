Как выглядит Крымский мост после открытия движения машин

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Ночью 18 июля по Крымскому мосту запустили движение автомобилей. Его приостанавливали на сутки из-за взрыва двух украинских надводных беспилотников. СК квалифицировал происшествие как теракт. Во время взрыва были повреждены два пролета автомобильной части моста — позже специалисты и ремонтники пришли к выводу, что один пролет починить нельзя, а по второму можно запустить движение легковых автомобилей. Его организовали в реверсивном режиме.