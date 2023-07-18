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Как выглядит Крымский мост после открытия движения машин
Появились кадры проезда по открытому для машин Крымскому мосту
Ночью 18 июля по Крымскому мосту запустили движение автомобилей. Его приостанавливали на сутки из-за взрыва двух украинских надводных беспилотников. СК квалифицировал происшествие как теракт. Во время взрыва были повреждены два пролета автомобильной части моста — позже специалисты и ремонтники пришли к выводу, что один пролет починить нельзя, а по второму можно запустить движение легковых автомобилей. Его организовали в реверсивном режиме.