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Мишустин уволил курировавшего безопасность Крымского моста замминистра

Мишустин уволил курировавшего безопасность Крымского моста замминистра транспорта Суханова
Александр&nbsp;Суханов
Александр Суханов (Фото: mintrans.gov.ru)

Замминистра транспорта Александр Суханов, курировавший вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, уволен со своей должности. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Ранее РБК писал, что после взрыва на Крымском мосту 8 октября уволен будет именно Суханов. Об этом РБК рассказали источники близкие к Минтрансу,  а также федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу.

В министерстве Суханов занимался в первую очередь вопросами безопасности транспортной отрасли и курировал деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». В январе 2017 года, еще до того как Суханов занял пост профильного замминистра, правительство назначило именно это предприятие исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста.

Материал дополняется

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
РБК
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