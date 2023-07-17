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Власти рассказали о повреждениях Крымского моста после атаки

Хуснуллин рассказал о повреждении пролетов автомобильной части Крымского моста после атаки
На Крымском мосту полностью поврежден один пролет в направлении Тамани, в направлении Керчи произошло осевое смещение пролета. Реверсивное движение по одной стороне моста могут запустить уже ночью, но только для легковых машин
Фото: Национальный антитеррористический комитет России
Фото: Национальный антитеррористический комитет России

После теракта на Крымском мосту утром 17 июля были повреждены его автодорожная и железнодорожная части, сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин, который «лично прошелся» по мосту после случившегося.

«В результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет со второй стороны, по направлению в Керчь, поврежден, произошло осевое смещение на 70–80 см, но в целом он находится на опоре», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что предварительно, опоры моста целы.

Движения на автомобильной части нет, по железнодорожной поезда курсируют по расписанию. По слова Хуснуллина, один путь получил незначительные повреждения, которые не влияют на движение составов.

Движение легковых автомобилей до трех тонн по мосту могут в тестовом режиме запустить уже к полуночи, отметил Хуснуллин, потом ход дадут автомобилям массой до пяти тонн, если все будет нормально, то ночью запустят движение легковушек по одной полосе в реверсивном режиме. Полная картина будет к 1:00, уточнил вице-премьер.

Предварительно, двустороннее движение по одной стороне моста восстановят к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Для проведения работ построят временный мост длиной 250 м.

Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста» и приостановке движения по нему. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мост была осуществлена террористическая атака. По данным ведомства, около 3:00 сооружение атаковали два украинских надводных беспилотника. После атаки возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

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Для проезда в Крым работает паромная переправа (для пассажиров в рамках организованных перевозок и для грузового транспорта), также можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крымский мост Марат Хуснуллин
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