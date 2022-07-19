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Посол заявил об отсутствии ожиданий улучшения отношений с Великобританией

Посол Келин: Россия не ждет улучшения отношений с Великобританией после смены власти
В Великобритании сложилось достаточно широкое общее антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы ни выиграл выборы на пост главы консерваторов, заявил Келин

Антироссийская позиция в Великобритании сложилась не вчера и вряд ли изменится со сменой власти в стране, заявил посол России Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству Консервативной партии, а затем в правительство», — сказал Келин.

Он отметил, что «русофобская тенденция сложилась не вчера», а ведется уже около «десяти лет и резко усилилась в 2014–2015 годах, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас».

«Кто окажется в финале гонки, которая разворачивается внутри парламентской фракции Консервативной партии, — предсказать очень трудно», — добавил дипломат.

Кто претендует на пост премьера Великобритании. Инфографика
Политика

19 июля в Великобритании пройдет четвертый тур голосования в рамках выборов нового главы Консервативной партии и премьера. Среди претендентов — бывший министр финансов Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок. Голосование проводится, поскольку премьер Борис Джонсон объявил об отставке после скандала.

Говоря об уходе Джонсона, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что при этом премьере Великобритания проводила «агрессивную политику» в отношении России, используя для этого как предлог ситуацию на Украине. По его словам, в результате действий Джонсона Британия оказалась «на задворках европейской политики».

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То же отметил и Келин. По его словам, Джонсон «слишком много внимания уделял геополитической ситуации, Украине» и оставил «сильно позади» свою страну, людей и состояние экономики. «Конечно, мы бы предпочли кого-то, кто не будет таким враждебным или воинственным», — сказал посол.

Между тем двое кандидатов на пост британского премьера — Трасс и Мордонт — дали ряд обещаний касательно России. Глава МИДа в своем предвыборном ролике заявила, что Великобритания должна добиться поражения России на Украине. А Мордонт заверила, что продолжит политику Джонсона по Украине и усилит сотрудничество с США, ЕС и другими ключевыми партнерами, чтобы координировать военную поддержку Киеву.

Отставка Джонсона с поста премьера Великобритании

Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля 2022 года. Это случилось после увольнения десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем организатора правящей Консервативной партии в парламенте Крисом Пинчером. Тот устроил дебош в лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на улице Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда об этом стало известно публично, Пинчер извинился и подал в отставку. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал о парламентском расследовании о домогательствах в его отношении. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.

Это не первый скандал с участием Бориса Джонсона. В 2021 году резонанс вызвали публикации о проведении вечеринок для членов правительства Британии во время локдауна в разгар пандемии. В июне 2022 года в Консервативной партии по инициативе 50 депутатов прошло голосование по вопросу о недоверии Джонсону. Большинство консерваторов проголосовали против предъявления вотума (211), за — 148. Джонсон сохранил пост лидера партии и должность премьера.

Борис Джонсон занимал должность премьер-министра с июля 2019 года, он стал одним из глав британского правительства с самым коротким сроком пребывания на этом посту с 1900 года. До того как Джонсон возглавил Консервативную партию, он успел побывать главой МИДа и мэром Лондона.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Великобритания премьер-министр Борис Джонсон Андрей Келин
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