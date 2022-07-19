Посол заявил об отсутствии ожиданий улучшения отношений с Великобританией

В Великобритании сложилось достаточно широкое общее антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы ни выиграл выборы на пост главы консерваторов, заявил Келин

Антироссийская позиция в Великобритании сложилась не вчера и вряд ли изменится со сменой власти в стране, заявил посол России Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству Консервативной партии, а затем в правительство», — сказал Келин.

Он отметил, что «русофобская тенденция сложилась не вчера», а ведется уже около «десяти лет и резко усилилась в 2014–2015 годах, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас».

«Кто окажется в финале гонки, которая разворачивается внутри парламентской фракции Консервативной партии, — предсказать очень трудно», — добавил дипломат.

19 июля в Великобритании пройдет четвертый тур голосования в рамках выборов нового главы Консервативной партии и премьера. Среди претендентов — бывший министр финансов Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок. Голосование проводится, поскольку премьер Борис Джонсон объявил об отставке после скандала.

Говоря об уходе Джонсона, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что при этом премьере Великобритания проводила «агрессивную политику» в отношении России, используя для этого как предлог ситуацию на Украине. По его словам, в результате действий Джонсона Британия оказалась «на задворках европейской политики».

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То же отметил и Келин. По его словам, Джонсон «слишком много внимания уделял геополитической ситуации, Украине» и оставил «сильно позади» свою страну, людей и состояние экономики. «Конечно, мы бы предпочли кого-то, кто не будет таким враждебным или воинственным», — сказал посол.

Между тем двое кандидатов на пост британского премьера — Трасс и Мордонт — дали ряд обещаний касательно России. Глава МИДа в своем предвыборном ролике заявила, что Великобритания должна добиться поражения России на Украине. А Мордонт заверила, что продолжит политику Джонсона по Украине и усилит сотрудничество с США, ЕС и другими ключевыми партнерами, чтобы координировать военную поддержку Киеву.