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Трасс заявила, что Британия должна добиться поражения России на Украине

С таким заявлением политик выступила после того, как выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании. Борис Джонсон покинул эту должность после скандала в правительстве
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Jessica Taylor / UK Parliament / Reuters)

Лондон должен добиться поражения России на Украине, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая после отставки Бориса Джонсона выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра.

«Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный как на поражение [президента России Владимира] Путина на Украине, так и на развитие экономики», — сказала Трасс в своем предвыборном видеоролике, опубликованном в Twitter.

По словам министра, Великобритания переживает крупные вызовы, начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблем в области окружающей среды.

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Фотогалерея 
Фото:Alberto Pezzali / AP

Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона. Последний объявил, что покидает свой пост, после разгоревшегося вокруг него скандала. Выяснилось, что премьер назначал члена правительства Криса Пинчера на высокие посты, зная, что в отношении того в прошлом уже проходило расследование о домогательствах. Скандал разгорелся, когда Пинчера обвинили вновь. Он устроил пьяный дебош и приставал к двоим мужчинам. Пинчер признал свою вину и подал в отставку.

Свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании выдвинули и другие политики, в том числе бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, бывший министр образования Надим Захави, экс-министр финансов Риши Сунак и младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт.

Джонсон же рассматривает вариант ухода из политики, сообщил Telegraph. Как пишет издание, премьер в том числе может вернуться к публицистической деятельности или выступлениям с лекциями.

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В июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что «все задачи специальной военной операции будут решены». Залогом этого он назвал «мужество и героизм наших воинов» и консолидацию российского общества

Введенные против России санкции Путин счел «безумными». «Расчет был понятен: с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан. Не получилось. Очевидно, что это не вышло. Не состоялось», — заявил тогда же президент.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Великобритания Лиз Трасс Украина Военная операция на Украине
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