Трасс заявила, что Британия должна добиться поражения России на Украине

С таким заявлением политик выступила после того, как выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании. Борис Джонсон покинул эту должность после скандала в правительстве

Лиз Трасс (Фото: Jessica Taylor / UK Parliament / Reuters)

Лондон должен добиться поражения России на Украине, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая после отставки Бориса Джонсона выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра.

«Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный как на поражение [президента России Владимира] Путина на Украине, так и на развитие экономики», — сказала Трасс в своем предвыборном видеоролике, опубликованном в Twitter.

По словам министра, Великобритания переживает крупные вызовы, начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблем в области окружающей среды.

Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера после отставки Джонсона. Последний объявил, что покидает свой пост, после разгоревшегося вокруг него скандала. Выяснилось, что премьер назначал члена правительства Криса Пинчера на высокие посты, зная, что в отношении того в прошлом уже проходило расследование о домогательствах. Скандал разгорелся, когда Пинчера обвинили вновь. Он устроил пьяный дебош и приставал к двоим мужчинам. Пинчер признал свою вину и подал в отставку.

Свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании выдвинули и другие политики, в том числе бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, бывший министр образования Надим Захави, экс-министр финансов Риши Сунак и младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт.

Джонсон же рассматривает вариант ухода из политики, сообщил Telegraph. Как пишет издание, премьер в том числе может вернуться к публицистической деятельности или выступлениям с лекциями.

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