Посол России пожелал, чтобы новый премьер Британии был менее «враждебным»

Россия хотела бы, чтобы премьер-министр Великобритании занимал менее воинственную позицию по отношению к Москве, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин агентству Reuters, комментируя отставку нынешнего главы британского правительства Бориса Джонсона.

«Конечно, мы бы предпочли кого-то, кто не будет таким враждебным или воинственным», — указал Келин. По его словам, Джонсон «слишком много внимания уделял геополитической ситуации, Украине» и оставил «сильно позади» свою страну, людей, состояние экономики, что и привело к известному результату.

Джонсон 7 июля объявил об уходе с поста премьер-министра, который лидер консервативной партии (тори) занимал с 2019 года. Этому предшествовало увольнение из его команды более 30 человек, которые отказались работать с ним из-за нового скандала. До этого Джонсона уличали в проведении вечеринки в разгар коронавирусного локдауна.

Теперь СМИ узнали, что премьер продвигал по службе парламентария Криса Пинчера, зная о случаях его недостойного поведения: так, уже в качестве заместителя главного организатора консервативной партии в Палате общин британского парламента Пинчер был уличен в домогательствах к двум мужчинам на клубной вечеринке.

После этого инцидента Пинчер сложил с себя полномочия, Джонсон принес извинения своим однопартийцам, но не убедил их. Сначала глава правительства отказывался уходить в отставку, но затем сдался. На своем посту он останется до выборов нового лидера консервативной партии.

Кремль, комментируя отставку Джонсона, заявил, что «он очень нас не любит, мы его тоже».