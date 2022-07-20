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Кто претендует на пост премьера Великобритании. Инфографика

По итогам голосования в парламенте остались два кандидата на пост британского премьера. Замена потребовалась после того, как в начале июля Борис Джонсон объявил об отставке. Кто претендует на пост — в инфографике РБК

По итогам пятого и последнего парламентского тура голосования на пост претендуют экс-министр финансов Риши Сунак (удерживает лидерство) и глава МИДа Лиз Трасс. Из гонки выбыла экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт, которая до пятого тура опережала Трасс и занимала вторую строчку. В последнем туре она набрала 105 голосов.

Выборы проходили среди парламентариев — членов Консервативной партии, голосовали за них коллеги по фракции. Голосование в парламенте шло в несколько туров, во второй тур проходили все кандидаты, набравшие 30 голосов и более из 358 (такова численность фракции консерваторов), далее в каждом туре выбывал тот, кого поддержало наименьшее количество однопартийцев, пока не осталось два участника гонки.

Всего выдвинули кандидатуры 11 консерваторов (для выдвижения нужно было заручиться поддержкой 20 членов палаты общин от Консервативной партии), процесс выборов формально начался 12 июля.

Далее к выборам премьера присоединятся все члены Консервативной партии Британии, по данным на 2021 год их насчитывалось около 200 тыс.

Голосование пройдет по почте и будет продолжаться до 2 сентября. Результаты будут подсчитываться до 5 сентября, когда и будет объявлено имя нового премьер-министра. Борис Джонсон будет премьером до 6 сентября, после чего передаст полномочия новому главе кабинета министров.

Отставка Джонсона с поста премьера Великобритании

Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля 2022 года. Это случилось после увольнения десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем организатора правящей Консервативной партии в парламенте Крисом Пинчером. Тот устроил дебош в лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на улице Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда об этом стало известно публично, Пинчер извинился и подал в отставку. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал о парламентском расследовании о домогательствах в его отношении. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.

Это не первый скандал с участием Бориса Джонсона. В 2021 году резонанс вызвали публикации о проведении вечеринок для членов правительства Британии во время локдауна в разгар пандемии. В июне 2022 года в Консервативной партии по инициативе 50 депутатов прошло голосование по вопросу о недоверии Джонсону. Большинство консерваторов проголосовали против предъявления вотума (211), за — 148. Джонсон сохранил пост лидера партии и должность премьера.

Борис Джонсон занимал должность премьер-министра с июля 2019 года, он стал одним из глав британского правительства с самым коротким сроком пребывания на этом посту с 1900 года. До того как Джонсон возглавил Консервативную партию, он успел побывать главой МИДа и мэром Лондона.

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Анастасия Антипова
Великобритания премьер-министр Консервативная партия Борис Джонсон
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