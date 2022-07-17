Кандидат в премьеры пообещала продолжить политику Джонсона по Украине

Британия усилит сотрудничество с США и ЕС, чтобы координировать военную поддержку Украине, а также «останется лидером среди членов G7» по введению санкций против России, заявила Пенни Мордонт

Пенни Мордонт (Фото: Alastair Grant / AP)

Младший министр по торговым отношениям Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Пенни Мордонт заявила в статье для The Telegraph, что в случае назначения главой правительства Соединенного Королевства она возглавит усилия стран Запада, направленные против «жестокой агрессии» России, начавшей военную операцию на Украине.

Мордонт отметила, что Британия не стремится к конфронтации с Россией, но из-за действий Москвы Лондон «не может пройти мимо и ничего не делать». Боевые действия на украинской территории — это часть более широкого «столкновения ценностей и идеалов», написала она, пообещав, что продолжит политику подавшего в отставку с поста премьера Бориса Джонсона по поддержке Киева.

Политик заявила, что в случае ее назначения Британия усилит сотрудничество с США, ЕС и другими ключевыми партнерами, чтобы координировать военную поддержку Украине, «одновременно поощряя наших европейских союзников делать больше». Лондон «останется лидером среди членов G7» по введению санкций против России и будет следить за их соблюдением, добавила Мордонт.

Кандидат в премьеры также пообещала изучить возможность расширить программу обучения украинских военных. Лондон создаст оперативную группу под руководством Королевского флота «для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря», написала она.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля, этому предшествовала череда скандалов вокруг фигуры премьера. Последний из них связан с Крисом Пинчером — членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

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В этот день Зеленский поговорил с Джонсоном по телефону и выразил ему признательность за «решительную и бескомпромиссную поддержку», которую Лондон оказывал Киеву с начала российской военной операции. С тех пор Джонсон дважды побывал в Киеве, а Британия выделила Украине несколько пакетов финансовой и военной помощи. Политик также неоднократно говорил, что поддержка Украины западными странами не должна ослабевать, поскольку проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера Консервативной партии. На должность претендуют пять кандидатов: Мордонт, глава МИД Британии Лиз Трасс, экс-министр финансов Риши Сунак, экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок и глава международного комитета Палаты общин Том Тугендхат.