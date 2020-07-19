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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

По разным данным, на агитационный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрались от 7 тыс. до 10 тыс. человек
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by. В нем также приняли участие ее соратницы — координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника, которым ЦИК ранее отказала в регистрации.

По данным Telegram-канала Nexta Live, на митинг в парке собрались более 10 тыс. человек, по подсчетам незарегистрированного правозащитного центра «Весна» — около 7 тыс. Данных МВД о числе участников пока нет.

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<p>Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова, кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель штаба Цепкало Виктория Цепкало (слева направо)</p>

Тихановская поблагодарила собравшихся за поддержку, а также рассказала, почему не придерживается плана своего мужа Сергея, который изначально планировал ее кампанию. «Мой супруг призывал игнорировать выборы. Он говорил, не хочу называть фамилий, что пока один известный участвует и одна известная считает, что у нас честных выборов быть не может», — рассказала она.

По словам кандидата, это не значит, что оппозиция верит в то, что в этом году выборы пройдут честно. «Но именно в этом году мы уверены в том, что сможем проконтролировать голоса — каким образом они распределялись», — считает она. Тихановская заявила, что хочет стать президентом «ради перемен и ради новых, честных, открытых выборов после 9 августа».

Колесникова и Цепкало, выступая на митинге, призвали собравшихся проголосовать за Тихановскую и пообещали провести новые выборы с участием альтернативных кандидатов, если она победит.

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Светлана Тихановская

Как передает Tut.by, за несколько минут до начала митинга в районе парка пропали мобильная связь и мобильный интернет. СМИ, которые вели трансляцию с места событий, жаловались, что сигнал мобильной связи постоянно пропадал и стримы периодически прерывались, отмечает Би-би-си. Сотрудников милиции в форме на месте проведения акции видно не было.

17 июля на совместной пресс-конференции избирательные штабы трех наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов — Тихановской, Бабарико и Цепкало — объявили об объединении усилий и призвали отдать голоса за Тихановскую. Вероника Цепкало, объясняя в интервью РБК, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, после чего женщины решили объединиться.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, на очередной президентский срок в том числе претендует действующий глава государства Александр Лукашенко. Помимо него и Тихановской ЦИК страны зарегистрировала еще трех кандидатов: депутата Анну Канопацкую, сопредседателя оппозиционного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева и лидера Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергея Черечня.

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До недавнего времени основным соперником Лукашенко на выборах считался Виктор Бабарико, до мая 2020 года возглавлявший Белгазпромбанк. В июне Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, однако по белорусским законам это не мешало ему принять участие в выборах. В итоге ЦИК все же отказала экс-банкиру в регистрации, заявив, что в его декларации были найдены ошибки, а в кампании оппозиционера участвовала иностранная организация. Валерий Цепкало получил отказ из-за того, что не предоставил необходимое количество достоверных подписей в поддержку своего выдвижения.

После решения комиссии в Минске и других городах страны прошли акции протеста, которые переросли в столкновения с силами правопорядка. По данным правозащитников, только в столице были задержаны около 200 человек. После несанкционированных акций было заведено уголовное дело.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, митинг, Минск
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