В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

По разным данным, на агитационный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрались от 7 тыс. до 10 тыс. человек

Фото: Сергей Гриц / AP

В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by. В нем также приняли участие ее соратницы — координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника, которым ЦИК ранее отказала в регистрации.

По данным Telegram-канала Nexta Live, на митинг в парке собрались более 10 тыс. человек, по подсчетам незарегистрированного правозащитного центра «Весна» — около 7 тыс. Данных МВД о числе участников пока нет.

Тихановская поблагодарила собравшихся за поддержку, а также рассказала, почему не придерживается плана своего мужа Сергея, который изначально планировал ее кампанию. «Мой супруг призывал игнорировать выборы. Он говорил, не хочу называть фамилий, что пока один известный участвует и одна известная считает, что у нас честных выборов быть не может», — рассказала она.

По словам кандидата, это не значит, что оппозиция верит в то, что в этом году выборы пройдут честно. «Но именно в этом году мы уверены в том, что сможем проконтролировать голоса — каким образом они распределялись», — считает она. Тихановская заявила, что хочет стать президентом «ради перемен и ради новых, честных, открытых выборов после 9 августа».