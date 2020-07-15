Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 12:19
ФАС завела на Tele2 дело за повышение тарифов во время пандемии COVID-19 Технологии и медиа, 12:58 ГИБДД предупредила о рейдах по контролю скорости Авто, 12:55 От Chaumet до Cartier: какие коллекции high jewelry презентовали в Zoom Стиль, 12:54 ВТБ назвал регионы с самым высоким спросом на кредитные каникулы Финансы, 12:53 Как правильно использовать дисклеймеры при дистанционной торговле Pro, 12:48 Лидер рейтинга UFC в легчайшем весе заболел коронавирусом Спорт, 12:46 В Белоруссии завели дело после задержания десятков людей в Минске Политика, 12:44 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 12:41 Песков назвал выборы Белоруссии внутренним делом республики Политика, 12:40 Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск Общество, 12:38 Трамп снова обвинил Китай в распространении COVID-19. Что будет с Bitcoin Крипто, 12:34 Кремль заявил об отсутствии предложений о переносе «Бессмертного полка» Общество, 12:33 Льготные автокредиты с начала года оформили 85 тысяч россиян Авто, 12:31 Статую русского освоителя Аляски уберут из центра основанного им города Общество, 12:31
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии завели дело после задержания десятков людей в Минске

Местные власти обвинили участников несанкционированных акций в явном неповиновении сотрудникам милиции
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске. Как сообщает издание СБ, об этом журналистам рассказал заместитель начальника управления минского Следственного комитета Андрей Мотолько.

По его словам, дело возбуждено по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Как отметил Мотолько, нарушение закона было сопряжено с «явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

«Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны», — сказал представитель белорусского СК.

В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов
Общество
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Накануне вечером в Минске и других городах Белоруссии прошли несанкционированные акции протеста, связанные с отказом ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов. По данным правозащитного центра «Весна», только в столице страны были задержаны 188 человек.

Утром 15 июля пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале сообщила, что в общей сложности по всей стране были задержаны 250 человек. «Часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в изоляторы временного содержания».

4 июля ЦИК Белоруссии отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты страны бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится под арестом и обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

По словам председателя Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной, отказ в регистрации связан с несоответствиями в декларации о доходах Бабарико и участием в его предвыборной кампании иностранной организации.

Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико
Материалы по теме
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
Политика
В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter