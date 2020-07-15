В Белоруссии завели дело после задержания десятков людей в Минске

Местные власти обвинили участников несанкционированных акций в явном неповиновении сотрудникам милиции

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске. Как сообщает издание СБ, об этом журналистам рассказал заместитель начальника управления минского Следственного комитета Андрей Мотолько.

По его словам, дело возбуждено по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Как отметил Мотолько, нарушение закона было сопряжено с «явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

«Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны», — сказал представитель белорусского СК.

Накануне вечером в Минске и других городах Белоруссии прошли несанкционированные акции протеста, связанные с отказом ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов. По данным правозащитного центра «Весна», только в столице страны были задержаны 188 человек.