Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину»

По словам соратниц Светланы Тихановской, они решили доказать, «что Конституция предназначена и для женщин». Лукашенко ранее говорил, что в Белоруссии «общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину»

Светлана Тихановская (Фото: Наталия Федосенко/ТАСС)

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская и ее соратницы — координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника, которым ЦИК страны отказал в регистрации, рассказали в интервью РБК, почему решили объединить усилия.

Цепкало, объясняя, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, после чего женщины решили объединиться. «Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — сказала она.

Отвечая на вопрос о том, совпадение ли, что лицом объединения стали три женщины или причина в словах действующего президента Александра Лукашенко о том, что Конституция Белоруссии написана «не под женщину», Тихановская сказала, что так вышло «само собой»: она стала кандидатом после ареста мужа, Колесникова стала представителем Бабарико после того, как он попал в СИЗО, а Вероника Цепкало представляет своего супруга, который находится на самоизоляции и не смог к ним присоединиться. «В целом мы думаем, что смотрится это крайне органично и круто», — сказала Тихановская.

По словам Вероники Цепкало, она не раз поддерживала Тихановскую на протяжении всей президентской кампании, в том числе когда был задержан супруг последней, Сергей Тихановский, а также когда в ее сторону стали поступать угрозы. «Я так понимаю, власть пыталась таким образом оказать на нее давление, как на женщину», — заявила Цепкало.

«И, в-третьих, Светлана мама, Светлана женщина, ее супруг сейчас находится в заложниках», — отметила она. По словам Цепкало, таким образом соратники Тихановской хотят показать женскую солидарность «и доказать действующей власти, что Конституция предназначена и для женщин. И что по Конституции женщина имеет полное право стать президентом», — добавила она.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что женщина не сможет стать президентом Белоруссии. «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью», — заявил он 29 мая в ходе посещения Минского тракторного завода.

Позднее, поясняя свое высказывание, Лукашенко сказал: «Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага». По словам белорусского лидера, он не хотел дать понять, что не уважает женщин.