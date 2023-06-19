Алексей Учитель призвал вновь выдвигать российские фильмы на «Оскар»

Алексей Учитель, покинувший российский оскаровский комитет после отказа Национальной киноакадемии выдвинуть фильм на «Оскар», не исключил, что может вернуться в организацию

Алексей Учитель (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Народный артист России режиссер Алексей Учитель считает, что стране следует вернуться к выдвижению отечественных фильмов на кинопремию «Оскар». «У нас есть картины, которые надо в этом году выдвигать и пытаться это сделать» — сказал он ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

По словам Учителя, «это не только политика, это искусство», и люди, которые занимаются кино, «не должны страдать». Он отметил, что сотрудничество в киносфере помогает понимать друг друга и налаживать отношения.

Режиссер заявил, что президиум Национальной киноакадемии принял решение не выдвигать российский фильм на американскую премию в 2022 году без участия членов российского оскаровского комитета. В минувшем октябре Учитель вышел из комитета, но в беседе с ТАСС допустил, что вновь может присоединиться к организации: «Мы вышли [из комитета], но это не значит, что мы его покинули навсегда».

Российский оскаровский комитет также покинул его председатель, режиссер Павел Чухрай, назвав решение Национальной академии «неправомерным». Его примеру последовали Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший и Вера Сторожева.

Режиссер Никита Михалков, который возглавляет Союз кинематографистов, считает, что стандарты Американской киноакадемии, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм» (в их числе — расовое разнообразие среди актеров и наличие представителей ЛГБТ), противоречат российским ценностям. Михалков был удостоен премии в 1995 году за фильм «Утомленные солнцем», который признали лучшей картиной на иностранном языке.

95-я церемония вручения «Оскаров» прошла 12 марта в Лос-Анджелесе. Абсолютным лидером по числу наград стал фильм «Всё везде и сразу». Статуэтку получило и документальное кино об оппозиционере Алексее Навальном, которое снял канадский режиссер Дэниел Роэр. В Кремле в этом решении увидели «определенный элемент политизации».