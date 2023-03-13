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Дело Навального ,  
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«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм

Фильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино
Картина охватывает события в период с лета 2020 года, когда Алексей Навальный попал в больницу после отравления, по январь 2021-го. На церемонию вручения «Оскара» пришли члены семьи оппозиционера
Слева направо: Дарья, Юлия и Захар Навальные и Дэниел Роэр
Слева направо: Дарья, Юлия и Захар Навальные и Дэниел Роэр (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», сообщается в Twitter киноакадемии.

В борьбе за награду лента обошла картины «Все, что дышит» (режиссер Шонак Сен), «Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас), «Огонь любви» (Сара Доса) и «Дом из осколков» (Симон Леренг Вильмонт).

95-я церемония вручения премии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby, ее ведет американский телеведущий Джимми Киммел. На церемонии присутствует семья Алексея Навального — жена Юлия и дети Дарья и Захар.

Фильм-биография был снят компаниями HBO Max и CNN Films, он рассказывает об оппозиционере, который уже почти два года находится в колонии. События в картине охватывают период с лета 2020-го (когда он попал в больницу после отравления) по январь 2021 года. Фильм содержит фрагменты интервью с Навальным и его супругой.

Премьера картины состоялась 25 января 2022 года на фестивале Sundance в США. 19 февраля текущего года лента получила премию BAFTA как лучшее документальное кино.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года — суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Летом 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому оппозиционер получил девять лет строгого режима (включая срок по делу «Ив Роше»), и его перевели в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово во Владимирскй области. Минувшей осенью против Навального завели еще одно уголовное дело — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.

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В 2022 году Национальная киноакадемия не стала выдвигать художественный фильм российского производства на «Оскар». После этого Режиссер Павел Чухрай покинул пост председателя российского оскаровского комитета в знак протеста.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Оскар» Алексей Навальный документальный фильм
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