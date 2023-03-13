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Политика ,  
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В Кремле увидели политизацию в награждении «Оскаром» фильма «Навальный»

Дмитрий Песков заявил об «элементе политизации» в награждении «Оскаром» фильма «Навальный»
«Навальный» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Песков отказался давать оценку картине, заявив, что не смотрел ее
Выступление Юлии Навальной после награждения премией &laquo;Оскар&raquo; документального фильма &laquo;Навальный&raquo;
Выступление Юлии Навальной после награждения премией «Оскар» документального фильма «Навальный» (Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС)

В награждении документального фильма «Навальный» американской премией «Оскар» есть «определенный элемент политизации», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не могу судить о качествах этой ленты, потому что я ее не смотрел. Поэтому было бы нелогично что-то говорить. Но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда политизации тем в своей работе, такое бывает, но говорить о кинематографических достоинствах не могу, ибо с ней не знаком», — сказал он.

Церемония «Оскара» состоялась 12 марта в Лос-Анджелесе. Лента «Навальный» получила награду в номинации «Лучший документальный фильм». Статуэтку вручили присутствовавшей на премии семье Алексея Навального — жене Юлии, дочери Дарье и сыну Захару.

Фильм снят канадским режиссером Дэниэлом Роэром при участии HBO Max и CNN Films и рассказывает о жизни Алексея Навального в период с лета 2020 года, когда оппозиционер попал в больницу после отравления, по январь 2021-го, когда он вернулся в Россию из Германии и был задержан. Картина содержит фрагменты интервью с Навальным и его женой.

В феврале 2021 года суд по требованию ФСИН изменил Навальному наказание с условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В июне 2021 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. Тогда его перевели из ИК-2 в Покрове Владимирской области в ИК-6 в поселке Мелехово.

Премьера фильма состоялась 25 января 2022 года на фестивале Sundance в США. В феврале 2022 года лента удостоилась премии BAFTA.

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Алексей Навальный «Оскар» документальный фильм Дмитрий Песков
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Ваш доход
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