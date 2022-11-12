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Михалков счел требования «Оскара» к фильмам невозможными из-за ЛГБТ

Режиссер Михалков: «Оскар» требует от фильмов долю ЛГБТ-актеров, это невозможно для России
«Оскар» требует от кинокартин расового разнообразия среди актеров и наличия представителей ЛГБТ, это чуждые ценности для России, считает Михалков. Правила вступят в силу через два года и касаются только номинации «Лучший фильм»
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

К рассмотрению для номинации на кинопремию «Оскар» принимаются картины, в которых определенная доля актеров публично сообщила о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, необходимо и расовое разнообразие, эти ценности противоречат российским, считает режиссер Никита Михалков. Об этом он заявил перед показом спектакля «12» в Чите, передает ТАСС.

Продолжительность отказа Российского оскаровского комитета выдвигать фильмы на премию зависит от срока действия таких правил, указал режиссер.

«Считаю, что «Оскар» умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей», — рассказал Михалков.

Он уточнил, что к рассмотрению в номинации будут приниматься только те фильмы, которые «будут совпадать с теми нравственными принципами», устраивающими все страны, входящие в академию.

Михалков получил премию «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 году.

Речь идет о правилах, которые американская киноакадемия ввела более двух лет назад — в сентябре 2020 года. Для номинации в категории «Лучший фильм» картина должна соответствовать двум из четырех критериев:

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  • один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы;
  • не менее 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;
  • основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;
  • в качестве стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

Для номинации фильма на главный «Оскар» в 2022 и 2023 годах соблюдение этих стандартов не является обязательным условием. Правила будут касаться лишь «Лучшего фильма» и не коснутся других номинаций. Исключение действует, если картины из категорий «Лучший иностранный фильм», «Лучший документальный фильм» и «Лучший анимационный фильм» также претендуют на номинацию «Лучший фильм».

Российская киноакадемия в конце сентября этого года без объяснения причин отказалась выдвигать картину от России в 2022 году. После этого режиссер и председатель комитета Павел Чухрай покинул свой пост в знак протеста, он назвал решение неправомерным. Его примеру последовали Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Алексей Учитель и Вера Сторожева.

Киноленты от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» ежегодно выдвигались на «Оскар» с 1968 года, за это время пропуск был один раз — в 1993 году. Премию получили «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), советско-японская картина на русском языке «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975). «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Еще 12 раз фильмы от СССР и позднее от России входили в список номинантов на премию.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство по запрету «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди взрослых и детей. Среди поправок, внесенных ко второму чтению законопроекта появилось положение об уголовном наказании за повторное нарушение. В случае если пропаганда ЛГБТ была повторно совершена с применением СМИ или интернета, предлагается лишать свободы на срок до двух лет, а если среди несовершеннолетних — до пяти лет.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Никита Михалков «Оскар» ЛГБТ Американская киноакадемия фильмы
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