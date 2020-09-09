Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар»
Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает пресс-служба премии.
«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — говорится в сообщении. При разработке критериев использовались в том числе стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Среди них:
- один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы;
- не менее 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;
- основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;
- в качестве стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.