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Технологии и медиа ,  
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Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар»

В частности, в картине как минимум одного из ведущих актеров должен играть представитель расовых групп, не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, женщины и люди с инвалидностью
Фото: Ian West / PA Images / ТАСС
Фото: Ian West / PA Images / ТАСС

Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает пресс-служба премии.

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — говорится в сообщении. При разработке критериев использовались в том числе стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Среди них:

  • один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы;
  • не менее 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;
  • основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;
  • в качестве стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

Киноакадемия США установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм
Общество
Фото: David Bro / ZumaPress / Global Look Press

Для номинации фильма на главный «Оскар» в 2022 и 2023 году соблюдение этих стандартов не будет обязательным условием.

Начиная с 96-й церемонии в 2024 году для получения номинации на главную статуэтку кинокартина должна будет соответствовать как минимум двум из четырех представленных стандартов. Правила для всех остальные номинаций «Оскара» останутся прежними.

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Трамп возмутился вручением «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»
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Пон Чжун Хо

В июне американская киноакадемия сделала постоянным число номинантов на категорию «Лучший фильм года». С 94-й церемонии (пройдет в 2022 году) их будет десять. До этого установленными в 2009 году правилами предусматривалось не больше десяти кинокартин, претендующих на главную статуэтку.

Церемонию вручения «Оскара» в 2021 году перенесли на два месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая сдвинула сроки производства картин. В 2020 году звание лучшего фильма года досталось картине «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Автор: Михаил Котляр
Теги: «Оскар», США, кино
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