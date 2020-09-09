Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар»

В частности, в картине как минимум одного из ведущих актеров должен играть представитель расовых групп, не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, женщины и люди с инвалидностью

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Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает пресс-служба премии.

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — говорится в сообщении. При разработке критериев использовались в том числе стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Среди них: