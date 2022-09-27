Чухрай в знак протеста покинул пост главы оскаровского комитета России
Режиссер Павел Чухрай покинул пост председателя российского оскаровского комитета в знак протеста против решения не выдвигать в 2022 год на американскую премию фильм от России. Об этом он сообщил ТАСС.
«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме Чухрая членам Российского оскаровского комитета.
О решении не выдвигать на «Оскар» российский фильм в 2022 году ранее сообщила Национальная киноакадемия.
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