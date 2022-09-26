Российская киноакадемия не будет выдвигать претендента на «Оскар»

Российская кинолента впервые почти за 30 лет не будет бороться за премию американской киноакадемии. С 1992 года Россия лишь единожды не выдвигала фильм на «Оскар»

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Россия решила в этом году не выдвигать на премию «Оскар» фильм российского производства, говорится в сообщении киноакадемии.

«Президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии «Оскар», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не уточняются. Победителей 95-й премии «Оскар» озвучат 12 марта 2023 года.

В мае глава Союза кинематографистов Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию в качестве аналога «Оскару». Как отметил режиссер, в ней будут участвовать те киноленты, которые «соответствуют идеалам, которые мы сформулируем», вместо «разрушающих человеческую сущность». По мнению Михалкова, Евразийская киноакадемия станет механизмом «политической самозащиты сущности евразийства» и защиты культурных и нравственных традиций, объединяющих страны Евразии.

На прошлую, 94-ю премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» Россия выдвигала ленту «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, в ней рассказывалось о семье из шахтерского городка Северной Осетии. Картина не вошла в шорт-лист претендентов, победу в номинации в итоге одержал фильм «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

С 1992 года Россия не выдвигала свои фильмы на «Оскар» только в 1993-м, когда ни одна лента не была выбрана. Фильм Михалкова «Утомленные солнцем» в 1995 году получил премию американской киноакадемии как лучший фильм на иностранном языке.

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