Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета
Народный артист России режиссер Алексей Учитель вышел из состава Российского оскаровского комитета после решения не выдвигать российские фильмы на соискание премии Американской киноакадемии. О своем решении Учитель сообщил ТАСС.
«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — сказал он.
По словам режиссера, он уже сообщил об этом коллегам по организации.
О решении не выдвигать на «Оскар» фильм от России в 2022 году Национальная киноакадемия сообщила 26 сентября. В заявлении не указывались причины подобного решения.
После этого свой пост в Российском оскаровском комитете «в знак протеста» покинул режиссер и председатель комитета Павел Чухрай. По его словам, руководство Национальной академии кинематографических искусств и науки России приняло «неправомерное» решение не выдвигать на «Оскар» российский фильм «в одностороннем порядке» и в обход председателя комитета. Его примеру последовали Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший и Вера Сторожева.
Киноленты от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» ежегодно выдвигались на «Оскар» с 1968 года, за это время пропуск был один раз — в 1993 году.
Премию получили «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), советско-японская картина на русском языке «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975). «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Еще 12 раз фильмы от СССР и позднее от России входили в список номинантов на премию.
Американская премия «Оскар» вручается с 1929 года, церемония ежегодно проходит в Лос-Анджелесе. Имена победителей 95-й премии станут известны 12 марта 2023 года.