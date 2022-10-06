Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета

Свое решение режиссер связал с тем, что национальная киноакадемия не будет выдвигать на «Оскар» фильм от России. Ранее комитет также покинули Павел Чухрай, Николай Досталь, Андрей Звягинцев и другие

Алексей Учитель (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Народный артист России режиссер Алексей Учитель вышел из состава Российского оскаровского комитета после решения не выдвигать российские фильмы на соискание премии Американской киноакадемии. О своем решении Учитель сообщил ТАСС.

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — сказал он.

По словам режиссера, он уже сообщил об этом коллегам по организации.

О решении не выдвигать на «Оскар» фильм от России в 2022 году Национальная киноакадемия сообщила 26 сентября. В заявлении не указывались причины подобного решения.

После этого свой пост в Российском оскаровском комитете «в знак протеста» покинул режиссер и председатель комитета Павел Чухрай. По его словам, руководство Национальной академии кинематографических искусств и науки России приняло «неправомерное» решение не выдвигать на «Оскар» российский фильм «в одностороннем порядке» и в обход председателя комитета. Его примеру последовали Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший и Вера Сторожева.

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Киноленты от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» ежегодно выдвигались на «Оскар» с 1968 года, за это время пропуск был один раз — в 1993 году.

Премию получили «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), советско-японская картина на русском языке «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975). «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Еще 12 раз фильмы от СССР и позднее от России входили в список номинантов на премию.



Американская премия «Оскар» вручается с 1929 года, церемония ежегодно проходит в Лос-Анджелесе. Имена победителей 95-й премии станут известны 12 марта 2023 года.