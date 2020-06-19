«Дочка» «Роскосмоса» оценила влияние запретов США на «Морской старт»

Что такое «Морской старт» Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» — «Морской старт» — создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового Острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%). В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены. За время существования «Морского старта» у проекта несколько раз сменялись владельцы. Текущий владелец — S7 Владислава Филева.

Почему иностранцам нельзя работать с «Морским стартом»

Ограничения Министерства обороны США действуют с мая 2019 года. Так, с 1 января 2023 года Пентагон не может заключать контракты на коммерческие спутниковые услуги с иностранным юридическим лицом, если заключение такого контракта «создаст неприемлемый риск кибербезопасности» страны. Определение иностранной компании, которая «создает риск» для Пентагона, сформулировано таким образом, что под него подпадают все компании, которые зарегистрированы в России или осуществляют вывод своих спутников на российских ракетах.

Главным вопросом, определяющим возможность реализации коммерческого космического проекта, является объем заказов, напомнил в своем письме Озар. В связи с введенными США ограничениями без «якорного госзаказчика» обеспечить существование космодрома невозможно.

«При этом необходимо будет осуществить единую координация запусков различных комплексов с различных космодромов так, чтобы хотя бы два-три пуска для российского госзаказчика приходились на «Морской старт», — пишет глава «Энергии». В противном случае «коммерческая эксплуатация комплекса нецелесообразна», подчеркнул он.

По мнению Озара, возможно альтернативное использование плавучего космодрома — на нем могут резервироваться запуски РН «Протон» и непилотируемые пуски РН «Союз-5» и «Ангара-А5». Впрочем, «Союз-5» еще не создан, а «Ангара-А5» проходит летно-конструкторские испытания.

Почему «Морской старт» был убыточным

В 2010 году по решению суда Energia Overseas Limited — дочерняя компания корпорации «Энергия» — получила 95% акций «Морского старта». Но вскоре компания столкнулась с проблемой поиска западных заказчиков для плавучего космодрома.

Основная часть пусков (30 из 36) была выполнена до покупки «Морского старта» «Энергией». Остальные шесть пусков, совершенные с 2010 по 2014 год, — это выполнение старых обязательств, новых заказов не было. Источник РБК, работавший тогда над проектом, называл отсутствие заказов «провалом менеджмента» — управляющие неудовлетворительно вели переговоры с иностранными заказчиками.

Основная проблема заключалась в том, что «Роскосмос» никогда не считал плавучий космодром «своим», рассказывал РБК источник, близкий к бывшему руководству «Энергии».

Параллельно с «Морским стартом» в 1995 году была зарегистрирована еще одна международная компания — International Launch Services (ILS) для предоставления коммерческих пусковых услуг с помощью ракет «Протон» и «Ангара». Ее совладельцы — «Энергия» и американская корпорация Lockheed Corporation, но контрольный пакет принадлежит Центру им. Хруничева (предприятие «Роскосмоса»). «Если бы после того, как плавучий космодром стал полностью российским, «Роскосмос» помогал с заказами не только ILS, но и компании — владельцу «Морского старта», то у созданной в 2002 году Илоном Маском компании SpaceX не было бы шансов закрепиться на рынке пусковых услуг», — уверен источник РБК.

«Роскосмос», напротив, стимулировал конкуренцию между своими проектами, добавил он. «Американская «дочка» Хруничева себе в убыток демпинговала, но зато перетягивала заказы «Морского старта» на себя. В итоге оба проекта «Роскосмоса» оказались в плачевном состоянии», — говорит он.

В апреле 2018-го владельцем космодрома стала «дочка» S7 — S7 Space. Компания рассчитывала заработать на коммерческих запусках. Источник РБК из окружения владельца S7 Владислава Филева рассказывал, что прежде чем купить «Морской старт», он выдвинул «Роскосмосу» несколько условий: разрешить поставку комплектующих на Украину и пускать с космодрома 12 ракет «Зенит». Но после смены руководства «Роскосмоса» (Игоря Комарова в мае 2018 года сменил Дмитрий Рогозин. — РБК) об этих договоренностях «забыли», говорил собеседник РБК.

В марте 2020 года сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в Приморском крае. Но уже в конце апреля 2020 года Филев заявил о заморозке проекта. Решение продать «Морской старт» в компании объяснили крайне высокой стоимостью реализации проекта, финансовыми потерями S7 во время пандемии и необходимостью с нуля создавать береговую инфраструктуру для космодрома.

Почему «Росатом» интересуется плавучим космодромом

Письмо Озара стало ответом на просьбу Савельева (соответствующее письмо было датировано 10 июня; его копия есть в распоряжении РБК) подготовить «анализ вопросов взаимоувязки возможной коммерческой эксплуатации» плавучего космодрома «Морской старт» с реализацией «других программ пусковой деятельности с участием России». В тот же день стало известно, что S7 ведет переговоры с дочерней структурой «Росатома» о продаже «Морского старта».

В «Росатоме» РБК сообщили, что группа внутренних и привлеченных экспертов видит серьезный потенциал в развитии проекта не только в закрытии собственных потребностей «Росатома» в Арктике, но и в коммерциализации услуги запуска, в том числе на международном рынке. «Понимая всю сложность и уникальность проекта «Морской старт», «Росатом» анализирует возможности и риски проекта, но никаких официальных документов и материалов по этому поводу пока не существует», — сообщили в госкорпорации.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на свои источники, «Росатом» оценил стоимость «Морского старта» в 11 млрд руб. Это, по данным агентства, на 4,5 млрд больше, чем при его покупке группой S7. Это подтвердил источник РБК из окружения Филева. «Оценка в $150–160 млн (около 10–11 млрд руб. по текущему курсу) — это оценка руководства S7 Space всех затрат, включая авансы за ракеты и содержание компании и комплекса на 1 января 2019», — пояснил он.

При этом затраты на восстановление работоспособности комплекса «Росатом» предварительно оценил в 84 млрд руб. в ценах 2020 года, сообщало «РИА Новости» (или 91 млрд руб. с учетом прогнозируемой инфляции). В «Росатоме» эти оценки комментировать отказались.

Возглавлявший РКК «Энергия» с 2007 по 2014 год Виталий Лопота в беседе с РБК назвал их «значительно завышенными». «Создание сборочно-командного судна, центра управления стартом и полетом, стартовой платформы, всей инфраструктуры, обеспечивающей автономную реализацию ракетно-космических технологий и ракеты для «Морского старта», — все это вместе обошлось компаниям-учредителям в сумму порядка $1 млрд. Оценки только модернизации комплекса в районе 90 млрд руб. не соответствуют действительности», — уверен собеседник РБК.

Федеральная космическая программа, на которую в письме ссылается Озар, рассчитана на 2016–2025 годы. Объем ее бюджетного финансирования определен в 1,4 трлн руб. Цель программы — обеспечивать госполитику страны в области космической деятельности за счет орбитальной группировки космических аппаратов. С помощью этих аппаратов обеспечивается предоставление услуг в интересах социально-экономической сферы, науки и международного сотрудничества, в том числе в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также реализация пилотируемой программы, создание средств выведения и технических средств, создание научно-технического задела для перспективных космических комплексов и систем, указано на сайте «Роскосмоса».

В материалах специалистов «Росатома», на которые ссылается «РИА Новости», не уточняется, на какие цели требуются инвестиции. Сейчас у проекта «Морской старт» нет ни ракеты, ни оснащенной для функционирования береговой инфраструктуры для сборки и испытаний ракет и космических аппаратов. Помимо этого, с пусковой платформы Odyssey и командного судна в США сняли всю иностранную технику: информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование украинского производства для ракеты «Зенит» от «Южмаша».