Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»

Владислав Филев признал, что размещение комплекса по запуску космических ракет в России оказалось не выгодным

Владислав Филев (Фото: Владислав Филев / РИА Новости)

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.

По словам Филева, командное судно и стартовая платформа были доставлены во Владивосток, однако возможности дальше заниматься проектом нет.

«Программу мы пока заморозили до лучших времен. Когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке. Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое», — признал бизнесмен.

О заходе сборочно-командного судна космодрома «Морской старт» в порт Славянка в Приморском крае стало известно 17 марта. Корабль Sea Launc Commander прибыл в Россию из Лос-Анджелеса.

Проект морской платформы для запуска космических аппаратов Sea Launch («Морской старт») был создан в 1990-х годах. Тогда в проекте участвовали российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner. Идея проекта заключается в запуске ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана.

Проект был заморожен после 2014 года, что было связано с прекращением сотрудничества российских и украинских компаний. Возродить его попыталась S7. Генеральный директор S7 Space Сергей Сопов называл проект «входным билетом в космос».