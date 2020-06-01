Минфин согласился засекретить закупки силовых ведомств и «Роскосмоса»

Закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса» должны проводиться в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны. Такие поправки в законодательство предложил Минфин

Центр управления полетами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В числе ведомств, которые могут не раскрывать данные о своих закупках, могут появиться Росгвардия, ФСО и «Роскосмос». Такое предложение появилось в доработанном законопроекте Минфина в рамках реформы контрактной системы. Текст обновленного документа опубликовала пресс-служба ведомства.

Сейчас засекречены госзакупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. Год назад Росгвардия предлагала скрыть свои закупки «для унификации подхода». ФСО просило сделать торги закрытыми из-за «террористической угрозы». «Роскосмос» предлагал засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального утверждал в расследовании августа 2018 года, что Росгвардия закупала продукты для своих сотрудников по завышенным ценам. В ведомстве назвали расследование фальсификацией, а директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Позже поставщик продуктов Росгвардии, крымский мясокомбинат «Дружба народов», через суд обязал оппозиционера удалить расследование.

Перезагрузка контрактной системы

Минфин представил поправки в законодательство о закупочной деятельности в феврале 2020 года и позже доработал документ после поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина. Минфин также учел предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Казначейства, Минобороны, Минтранса, «Росатома», «Роскосмоса» и правительств Москвы и Московской области, отмечает пресс-служба министерства.