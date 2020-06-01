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Минфин согласился засекретить закупки силовых ведомств и «Роскосмоса»

Закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса» должны проводиться в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны. Такие поправки в законодательство предложил Минфин
Центр управления полетами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
Центр управления полетами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В числе ведомств, которые могут не раскрывать данные о своих закупках, могут появиться Росгвардия, ФСО и «Роскосмос». Такое предложение появилось в доработанном законопроекте Минфина в рамках реформы контрактной системы. Текст обновленного документа опубликовала пресс-служба ведомства.

Сейчас засекречены госзакупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. Год назад Росгвардия предлагала скрыть свои закупки «для унификации подхода». ФСО просило сделать торги закрытыми из-за «террористической угрозы». «Роскосмос» предлагал засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального утверждал в расследовании августа 2018 года, что Росгвардия закупала продукты для своих сотрудников по завышенным ценам. В ведомстве назвали расследование фальсификацией, а директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Позже поставщик продуктов Росгвардии, крымский мясокомбинат «Дружба народов», через суд обязал оппозиционера удалить расследование.

Перезагрузка контрактной системы

Минфин представил поправки в законодательство о закупочной деятельности в феврале 2020 года и позже доработал документ после поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина. Минфин также учел предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Казначейства, Минобороны, Минтранса, «Росатома», «Роскосмоса» и правительств Москвы и Московской области, отмечает пресс-служба министерства.

Реформа призвана упростить и ускорить закупки и повысить их качество. Одно из главных предложений — сократить число процедур с 11 до трех наиболее распространенных — конкурса, аукциона и запроса котировок.

Отказ от бумажной волокиты

  • Минфин предложил унифицировать требования к извещениям о закупках и заявкам, отменить избыточные и устаревшие требования;

  • разрешить проводить конкурсы на строительство с упрощенной заявкой: без детального описания оборудования и стройматериалов при наличии проектно-сметной документации.

Сейчас соблюсти условия закупки важнее, чем конечный результат, а должно быть наоборот, подчеркивал премьер Михаил Мишустин.

  • Ускорить обмен информацией между банками и электронными площадками и сократить срок подачи ценовых предложений при проведении электронного аукциона.

Это позволит начать торги на электронном аукционе через два часа после окончания подачи заявок, рассчитывает Минфин.

  • Законопроект предлагает изменить порядок проведения аукциона — перенести этап подачи ценовых предложений в начало процедуры и допускать участников к торгам до того, как заказчик проверил, соответствует ли товар или услуга требованиям;

  • Перевести процедуры исполнения контракта (приемка и т.п.) и обжалования в электронную форму;

  • Разрешить главам регионов определять единственных подрядчиков на строительство.

Защита от срыва контрактов

  • Законопроект предлагает допускать к закупкам только тех участников, которые ранее уже исполняли контракты в размере не менее 20% от стоимости будущей закупки;
  • Установить минимальный размер обеспечения не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта;
  • Дать поставщикам право обжаловать решение заказчика об одностороннем отказе от контракта в ФАС. Но заказчик не будет обязан учитывать решение ФАС после рассмотрения жалобы.

Кроме того, законопроект предлагает сделать банки и региональные гарантийные организации субъектами контроля в сфере закупок. Поэтому станет возможным обжаловать их действия при предоставлении обеспечения.

Отдельные положения законопроекта призваны снизить финансовую нагрузку на исполнителей, в частности:

  • Раздельное обеспечение по контрактам жизненного цикла — сначала на создание объекта, потом на срок его эксплуатации;
  • Возможность обеспечения заявок гарантиями ВЭБ.РФ, а при закупках у малого бизнеса — региональными гарантийными организациями.

Законопроект согласован с другими ведомствами и внесен в правительство, уточнила пресс-служба Минфина. Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию.

Автор: Ольга Агеева
Теги: госзакупки, секретность, конкуренция, Минфин, ФСО, Росгвардия, «Роскосмос»
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