«Морской старт» перебазируют из США на Дальний Восток в 2020 году

«Морской старт» перебазируют из США на Дальний Восток в 2020 году

Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование космодрома «Морской старт» в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу S7.

В сообщении говорится, что «Морской старт» перебазируют в 2020 году в порт в поселке Славянск, который находится недалеко от Владивостока.

Ранее, в начале октября, СМИ сообщили о перебазировании в Россию из США пусковой платформы «Морского старта» Odyssey. Отмечалось, что с платформы демонтировали украинское и американское оборудование компаний Boeing и «Южмаш» и подготовили ее к перевозке на Дальний Восток. Для этого оставалось получить разрешение Госдепа США.

Плавучий ракетно-космический комплекс «Морской старт» был создан в начале 1990-х годов компаниями из США, России, Украины и Норвегии. Он состоит из платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander. Сейчас портом базирования комплекса является Лонг-Бич в Калифорнии.