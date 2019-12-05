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«Морской старт» перебазируют из США на Дальний Восток в 2020 году

Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование космодрома «Морской старт» в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу S7.

В сообщении говорится, что «Морской старт» перебазируют в 2020 году в порт в поселке Славянск, который находится недалеко от Владивостока.

Политика
СМИ узнали о перебазировании проекта «Морской старт» из США в Россию

Ранее, в начале октября, СМИ сообщили о перебазировании в Россию из США пусковой платформы «Морского старта» Odyssey. Отмечалось, что с платформы демонтировали украинское и американское оборудование компаний Boeing и «Южмаш» и подготовили ее к перевозке на Дальний Восток. Для этого оставалось получить разрешение Госдепа США. 

Плавучий ракетно-космический комплекс «Морской старт» был создан в начале 1990-х годов компаниями из США, России, Украины и Норвегии. Он состоит из платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander. Сейчас портом базирования комплекса является Лонг-Бич в Калифорнии.

В 2014 году запуски космических аппаратов прекратили из-за убыточности проекта. В 2016 году «Морской старт» приобрела у РКК «Энергия» компания S7 Space. Его стоимость составила за $160 млн. В течение ближайших 15 лет в компании планировали провести около 70 космических запусков.

Теги: космодром, «Морской старт», США, S7
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